Jaguar en Land Rover nu met abonnement

14 juni 2018 | Carpe is een nieuw, allâ€'inclusive autoâ€'abonnement dat klanten toegang biedt tot gloednieuwe Jaguars en Land Rovers. De abonnementsdienst van InMotion is gericht op inwoners van het Verenigd Koninkrijk die veel kilometers maken en veel tijd in de auto doorbrengen.

Gegadigden kunnen zich meteen abonneren en de komende twaalf maanden in een gloednieuwe Jaguar of Land Rover rijden zonder aanbetaling. Carpe biedt abonnees de mogelijkheid om elk jaar een nieuwe auto uit te kiezen die ook volledig naar wens van de klant kan worden uitgerust. De auto, de afleveringskosten, het onderhoud, de verzekering en hulp bij onverhoopte pech onderweg zijn allemaal inbegrepen in het allâ€'inclusive pakket zonder kilometerbeperking. Carpe wil op basis van reacties van zijn abonnees het aanbod van gepersonaliseerde diensten verder uitbreiden in het Verenigd Koninkrijk.

InMotions mobiliteitsdienstenafdeling ontwikkelt innovatieve en premium oplossingen in de mobiliteits-, transport- en reissectoren en werkt samen met Jaguar Land Rover. Bij InMotion wordt de toekomst van mobiliteit, vervoer en reizen opnieuw vormgegeven. Ondersteund door Jaguar Land Rover investeert InMotion in en werkt het aan innovaties die de manier waarop we ons verplaatsen veranderen. InMotions participatiemaatschappij investeert in snelgroeiende bedrijven in de mobiliteits-, transport-, reis- en digitale lifestylesectoren en investeert wereldwijd in startâ€'ups in elke ontwikkelingsfase.