22 april 2020 | De Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport zijn voortaan ook leverbaar als Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV. De SUV's beloven de bekwaamheid die is te verwachten van een Range Rover en Land Rover in combinatie met een elektrische actieradius tot 66 kilometer en een gemiddelde CO2-uitstoot van 32 g/km. De Plug-in Hybride-versies van de Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport krijgen de aanduiding P300e. Beide zijn per direct te bestellen voor prijzen die beginnen bij 55.230 euro.

De Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport P300e zijn gebaseerd op het platform Premium Transverse Architecture van Land Rover. Bij de ontwikkeling hiervan heeft Land Rover rekening gehouden met een mogelijk elektrische aandrijving zonder dat dit ten koste gaat van de offroad capaciteiten van het merk. De Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport P300e worden leverbaar naast de al bestaande modellen met een 48 Volt Mild Hybride-aandrijflijn.

De Range Rover Evoque en Land Rover Discovery Sport P300e combineren een 1.5 liter 3-cilinder benzinemotor (147 kW / 200 pk) uit de motorenreeks Ingenium met een elektromotor (80 kW / 109 pk). Die is geïntegreerd in de achterwielophanging en haalt zijn energie uit een lithium-ion batterij (15 kWh) die onder de achterbank zit. De Range Rover Evoque P300e accelereert in 6,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/uur. De Land Rover Discovery Sport P300e doet hier 0,2 seconden langer over. Beide SUV's kunnen tot een snelheid van 135 km/uur volledig elektrisch rijden.

De Range Rover Evoque P300e heeft een CO2-emissie van 32 g/km gemiddeld (WLTP). Het elektrische bereik bedraagt tot 66 kilometer. Het brandstofverbruik is een indrukwekkende 1,4 l/100 km gemiddeld. De Land Rover Discovery Sport P300e komt op alleen elektrokracht tot 62 kilometer ver. Het brandstofverbruik is 1,6 l/100 km gemiddeld. De CO2-uitstoot bedraagt 36 g/km gemiddeld.

De bestuurder van de Range Rover Evoque P300e of Land Rover Discovery Sport P300e kan kiezen uit drie rijstanden, ongeacht of hij of zij in de stad rijdt of op de snelweg:

HYBRID (de automatische rijstand) combineert automatisch de aandrijfkracht van de benzinemotor en elektromotor. De werking past zich aan de rijcondities aan en de hoeveelheid energie in de batterij. Wie een bestemming in het navigatiesysteem invoert, activeert de functie Predictive Energy Optimisation (PEO). Die koppelt gps-data aan de route voor het bereiken van optimale efficiency en rijcomfort. Het system schakelt op basis van hoogteverschillen in de geplande route tussen elektrische en conventionele aandrijving voor een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

EV (Electric Vehicle) maakt het mogelijk om alleen op de elektromotor te rijden waarbij gebruik wordt gemaakt van de energie uit de batterij. De autorit is stil en zonder schadelijke emissies.

SAVE geeft prioriteit aan de verbrandingsmotor waarbij de batterij zijn laadstatus ('State of Charge') behoudt.

De High-Voltage Junction Box (HVJB) onder de voorste zitplaatsen is een andere technologische innovatie. Hierin zit de DC: een DC-omvormer (wijzigt de hoogspanning van de hybride batterij in laagspanning om het 12 Volt netwerk te ondersteunen) en een 'on-board'-lader van 7 kW om de batterij te laden als de auto op het stroomnetwerk is aangesloten. Naast de HVJB bevindt zich de Belt-integrated Starter Generator (BiSG). Deze levert de energie die vrijkomt tijdens regeneratief remmen voor het laden van de hoog voltage batterij. Deze energie kan ook worden gebruikt voor onmiddellijke ondersteuning van de vierwielaandrijving.

Een nieuw 'brake-by-wire'-remsysteem vervangt het traditionele vacuüm bekrachtigde en combineert regeneratief remmen met de BiSG en gebruik van de mechanisch remmen voor een consistent en uiterst precies pedaalgevoel. Het systeem kan regeneratief remmen met een vertraging tot 0,2 g2 en maximaliseert zo de energie-efficiency door met de kinetische energie (bewegingsenergie) tijdens het uitrollen van de auto de batterij op te laden.

De nieuwe Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport P300e zijn leverbaar met een laadkabel Mode 2. Hiermee kan de batterij via een normaal stopcontact in 6 uur en 42 minuten worden opgeladen, bijvoorbeeld 's-nachts als de auto toch stilstaat. Met de laadkabel Mode 3 gaat laden sneller, in 1 uur en 24 minuten is de batterij 80% vol. Deze laadkabel is geschikt voor een wallbox of openbaar laadpunt van 7 kW (AC, wisselstroom). Met het groeiende aantal openbare DC-laadpunten (gelijkstroom) is de batterij het snelst op te laden, namelijk met 32 kW in een halfuur (80% van de capaciteit). De laadaansluiting bevindt zich op het achterspatbord.

Met de speciale InControl Remote-app voor smartphones blijven eigenaren altijd verbonden met hun Range Rover Evoque P300e of Land Rover Discovery Sport P300e. Hiermee kunnen ze waar dan ook de laadstatus van hun auto controleren, de auto gereedmaken voor vertrek en tijden instellen waarop energietarieven lager zijn.

Eigenaren kunnen voordat ze met hun auto wegrijden de batterij en het interieur op de gewenste temperatuur laten brengen. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de energie op het moment dat de auto ingeplugd is en niet als de auto rijdt. De energie tijdens het rijden wordt dan louter toegepast om de elektrische actieradius te maximaliseren en het rijcomfort te verhogen.

De nieuwe Range Rover Evoque P300e en Land Rover Discovery Sport P300e zijn per direct leverbaar.

