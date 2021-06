Land Rover Defender

Land Rover ontwikkelt Defender Fuel Cell Prototype

15 juni 2021 | Land Rover ontwikkelt een prototype voor een Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) op basis van de Land Rover Defender. De eerste tests van deze Defender met waterstoftechnologie beginnen naar verwachting dit jaar. Het FCEV-concept is onderdeel van de missie van Jaguar Land Rover voor het realiseren van nul uitlaatemissies in 2036 en netto emissievrije toeleveringsketen, producten en activiteiten in 2039. Dit ligt in lijn met de aangekondigde Reimagine-strategie.

