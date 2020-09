Land Rover introduceert Defender P400E plug-in hybrid

9 september 2020 | Land Rover breidt het aanbod van de Defender 110 verder uit met de P400e plug-in hybride aandrijflijn. Tegelijkertijd start de levering van de nieuwe Defender 90. Deze driedeursversie met kortere wielbasis wordt geleverd met dezelfde benzine- en dieselmotoren en off-road-capaciteiten als de vijfdeurs Defender 110 die sinds juni 2020 in de showroom staat. Verder introduceert Land Rover nieuwe Ingenium zescilinder-in-lijn dieselmotoren met All-Wheel Drive, de X-Dynamic uitvoering en een reeks nieuwe opties en carrosseriekleuren.

Met de nieuwe P400e aandrijflijn voor de Defender 110 breidt Land Rover het aanbod uit met de krachtigste en efficiëntste versie tot op heden. Het aandrijfsysteem wordt gevormd door een 2,0-liter benzinemotor met 221 kW (300 pk) vermogen en een 105 kW (143 pk) sterke elektromotor die gevoed wordt door een 19,2 kWh-batterij. Het systeemvermogen bedraagt 297 kW (404 pk), terwijl de Defender P440e een afstand van 43 kilometer (WLTP) volledig elektrisch kan overbruggen. Het gemiddelde benzineverbruik is vastgesteld op 3,3 l/100 km (WLTP), wat overeenkomt met een CO2-emissie van 74 g/km. Dankzij de krachtige aandrijflijn met een hoog koppel dat vanwege de elektromotor direct vanaf stilstand beschikbaar is, kan de Defender P400e in 5,6 seconden van 0-100 km/u accelereren. De topsnelheid bedraagt 210 km/u.

De Land Rover Defender P400e wordt standaard geleverd met een Mode 3-laadkabel. Een Mode 2-kabel is optioneel. De laadaansluiting bevindt zich aan de linkerzijde van het voertuig. Met de Mode 3-laadkabel (Mennekes) is het mogelijk om de batterij in twee uur van 0 tot 80% op te laden. Met een Mode 2-kabel (Schuko) duurt dat ongeveer zeven uur. De Defender P400e is bovendien geschikt voor snelladen met een snelheid van 50 kW, waarmee de batterij extra snel en in 30 minuten tot 80% kan worden opgeladen.

Land Rover levert de Defender P400e met keuze uit vijf of zes zitplaatsen en standaard met onder andere 20-inch lichtmetalen wielen, elektronisch geregelde luchtvering, automatische klimaatregeling met drie zones, Privacy Glass en Solar Attenuating Glass.

De plug-in hybridevariant mag maximaal 3 ton trekken, terwijl de dakbelasting 168 kg (dynamisch) of 300 kg (statisch) bedraagt. De nieuwe Land Rover Defender 110 P400e is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 82.016,-.

Met de marktintroductie van de nieuwe, compactere Land Rover Defender 90 is het aanbod gevarieerder en is de Defender meer naar eigen wens samen te stellen. De '90' is leverbaar met dezelfde benzine- en dieselmotoren als de Defender 110, inclusief mild-hybride technologie (MHEV) om verbruik en emissies te reduceren. Ook kunnen kopers rekenen op een 8-traps automaat voor alle motorvarianten, permanente vierwielaandrijving voor de benzineversies en nieuwe Intelligent All-Wheel Drive voor de dieselversies. Bovendien is de Defender 90 naar wens leverbaar als zeszitter met een derde zitplaats voorin.

Vanzelfsprekend biedt de Defender 90 dezelfde off-road-capaciteiten als de Defender 110, met dezelfde aanrij- en afrijhoeken en instelbare Terrain Response. Als de Defender 90 is uitgerust met elektronische luchtvering, is het zelfs de meest capabele Defender tot nu toe dankzij de grote in- en uitloophoeken en de uitgebalanceerde en responsieve dynamiek.

Het praktische interieurontwerp van de Defender 90 is hetzelfde als bij de Defender 110, evenals het aanbod van uitvoeringen. Er is keuze uit vier accessoirepakketten: Adventure, Country, Explorer en Urban. Dankzij de totale lengte die korter is dan die van een gemiddelde familie-hatchback is de Defender 90 ook uitzonderlijk wendbaar, met een draaicirkel van 11,3 meter. De nieuwe Land Rover Defender 90 is per direct te bestellen voor prijzen vanaf € 95.150,-.

Behalve de P400e plug-in hybride aandrijflijn introduceert Land Rover ook een nieuwe Ingenium zescilinder-in-lijn dieselmotor voor de Defender 110 en 90, met mild-hybride technologie (MHEV) en een nieuw ontwikkeld Intelligent All Wheel Drive-systeem. De nieuwe dieselmotor is beschikbaar in drie vermogensvarianten, te beginnen met de D300. Die levert 221 kW (300 pk) vermogen en 650 Nm koppel, goed voor een sprint van 0-100 km/u in 6,7 seconden voor de Defender 90.

De MHEV-technologie draagt bij aan een relatief gunstig brandstofverbruik dankzij het start-stopsysteem dat de motor uitschakelt bij stilstand en energie recupereert die normaal verloren gaat bij remmen of vertragen. Deze energie wordt opgeslagen in een batterij om vervolgens te hergebruiken, bijvoorbeeld voor extra ondersteuning tijdens accelereren.

Behalve als D300 wordt de nieuwe dieselmotor ook aangeboden als D200 en D250, met vermogens van respectievelijk 147 kW (200 pk) en 183 kW (249 pk). Dankzij het hogere koppel van 500 Nm (D200) en 570 Nm (D250) ten opzichte van de vorige D200 en D240 die vervangen worden, bieden deze nieuwe dieselversies verbeterde prestaties, terwijl de MHEV-technologie zorgt voor minder verbruik en emissies. De D200 en D250 laten een gemiddeld verbruik van 8,8 l/100 km noteren met een CO2-emissie tot 230 g/km (WLTP). Bij de Defender 110 staan deze dieselversies garant voor een acceleratie van 0-100 km/u in respectievelijk 10,2 en 8,3 seconden.

Land Rover breidt het aanbod van de Defender ook uit met de nieuwe uitvoering X-Dynamic. Zoals zijn naam al doet vermoeden, is de X-Dynamic extra capabel en robuust, maar dan in combinatie met een reeks exterieuraccenten die zorgen voor een stoerdere uitstraling. Denk aan skidplates in Silicon Satin met bijpassende grille en badges en achterste sleepogen in Satin Black. Verder zijn de lichtmetalen wielen uitgevoerd in Satin Dark Grey/Gloss Black en zowel de buitenspiegelkappen as de dorpel- en wielkastbescherming in Narvik Black.

In het interieur onderscheidt de X-Dynamic zich met zaken als X-Dynamic badges, verlichte dorpellijsten, specifieke afwerking van de middenconsole, Robustek stoelbekleding in Duotone-afwerking en Console Finishers. Robustek is een zeer robuust en beschermend materiaal, geïnspireerd op het textiel dat wordt gebruikt voor extreme outdoor-situaties. Het materiaal is bijzonder slijtvast en heeft een zeshoekig patroon met een unieke textuur dat meer diepte geeft aan het interieur van de Defender. Het Robustek-materiaal is standaard voor de uitvoering X-Dynamic en beschikbaar in verschillende kleuren, afhankelijk van de specificatie. Zo zijn de X-Dynamic S- en SE-modellen voorzien van Duotone Grained Leather met Robustek-accenten, terwijl de X-Dynamic HSE is voorzien van Duotone Windsor Leather met Robustek-accenten. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in de kleuren Ebony, Khaki, Ebony en Acorn of Lunar.

Voor het gehele Defender-aanbod zijn de opties en accessoirepakketten herzien. Zo is het aanbod van carrosseriekleuren uitgebreid met Yulong White, Silicon Silver, Hakuba Silver en Carpathian Grey. Een wit of zwart dak is beschikbaar in combinatie met alle carrosseriekleuren. Tot de nieuwe opties behoren onder meer de 3D-surroundcamera, het opvouwbare stoffen dak voor de Defender 110, premium led-koplampen met kenmerkende dagrijverlichting, een Meridian audiosysteem, een head-up display en mistlampen aan de voorzijde. Ook het aanbod van gebundelde optiepakketten is uitgebreid met het Blind Spot Assist Pack, Family Pack of Family Comfort Pack. Het Family Pack voegt zitplaatsen op de derde rij toe, inclusief klimaatregeling met drie zones, ventilatie achterin en ionisatie van de interieurlucht. Het Family Comfort Pack komt bijvoorbeeld met verwarmbare stoelen.

