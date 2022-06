Land Rover introduceert Defender 130

De Defender 130 biedt toegang tot de derde zitrij met drie zitplaatsen. Bovendien zijn er opbergmogelijkheden en comfortoplossingen voor passagiers op elke zitrij. Het interieurdesign omvat tevens nieuwe kleur- en materiaalkeuzes. Standaard zijn een nieuw 11,4-inch Pivi Pro-touchscreen en Cabin Air Purification Plus, plus elektronisch gestuurde luchtvering voor meer comfort.

De Land Rover Defender 130 is verkrijgbaar in de uitvoeringen SE, X-Dynamic SE, X-Dynamic HSE en X, naast een speciale First Edition. De First Edition is verkrijgbaar in drie varianten, elk met een eigen kleur en designthema:

Fuji White met Extended Bright Pack en Light Oyster Full Windsor lederen bekleding met Natural Light Oak fineer afwerking

Sedona Red met Ebony Windsor lederen bekleding en Natural Smoked Dark Oak fineer afwerking

Carpathian Grey met Vintage Tan Full Windsor lederen bekleding en Rough-Cut Walnut fineer afwerking

De First Edition heeft de specificaties van X-Dynamic HSE met onder meer Matrix LED-koplampen, stoelverwarming op alle drie de zitrijen, 4-zone automatic climate control met Rear Cooling Assist, Meridian audiosysteem, privacy glass, Adaptive Cruise Control en Rear Collision Monitor. Alle First Edition-modellen zijn standaard voorzien van lichtmetalen 20-inch velgen en er is keuze uit de Ingenium zescilinder P400 benzine- of D300 dieselmotor.

Verder beschikken alle modellen van de Defender familie met Keyless Entry (standaard vanaf 'S'), nu over Approach Unlock en Automated Walkaway Lock. Wanneer de bestuurder met de sleutel nadert, wordt de auto automatisch ontgrendeld als hij zich minder dan 1,5 meter van de auto bevindt. Bij het verlaten van de auto wordt de Defender automatisch vergrendeld wanneer de sleutel meer dan 1,5 meter verwijderd is.

Het silhouet van de Defender is aan de achterzijde met 340 mm verlengd om meer ruimte in het interieur te bieden, evenals een grote laadruimte. De Defender 130 is standaard uitgerust met een glazen panoramadak met schuif-/kanteldeel voor en grote, vaste glaspanelen boven de tweede en derde zitrij. De Defender 130 heeft derhalve geen dakrandruiten achter.

Om het kenmerkende design van de achterkant van de Defender te behouden, heeft Land Rover gekozen voor een subtiele afschuining in boattail-stijl. Die maximaliseert de terreincapaciteiten met een afloophoek van 28,5 graden. De omlijsting van de LED-achterlichten is opnieuw ontworpen, waardoor het kenmerkende zijprofiel met drie lijnen behouden blijft. Onveranderd is de toegang tot de bagageruimte. Een kunststof reservewielcover in carrosseriekleur is standaard, evenals roof rails in Narvik Black. Uiteraard is het volledige programma exterieuraccessoires ook beschikbaar voor de Defender 130, inclusief de Explorer, Adventure, Country en Urban packs.

De proporties van de Defender 130 worden versterkt door het optionele Extended Bright Exterior Pack als uitbreiding van het Bright Exterior Pack. In deze specificatie zijn alle onderste carrosseriepanelen afgewerkt in Ceres Silver Satin. De traanplaatpanelen op de motorkap en de spatbordranden zijn dan ook afgewerkt in Ceres Silver Satin. Bodembescherming voor en achter in Noble Chrome maakt eveneens deel uit van het Extended Bright Exterior Pack.

Voor vervoer van kinderen zijn er ISOFIX-kinderzitjesbevestigingen in vijf van de zitplaatsen, op de buitenste stoelen van de tweede en derde rij, en op de passagiersstoel voorin. Net als bij de Defender 90 en 110 is het mogelijk om vanuit de bagageruimte de auto te laten zakken met de elektronisch geregelde luchtvering voor gemakkelijker in- en uitladen of aan- en afkoppelen van een trailer.

De Defender 130 biedt een ruime bagageruimte, tot 389 liter met de derde zitrij op zijn plaats. Wanneer de stoelen niet in gebruik zijn, kunnen ze worden neergeklapt om een grote bagageruimte te creëren. Voor nog meer gebruiksgemak zijn ze in 40:20:40-configuratie op te splitsen. Met de tweede en derde zitrij neergeklapt biedt de Defender 130 een bagageruimte met een inhoud van 2.2911 liter.

De nieuwe Defender 130 integreert het wereldwijde locatieplatform what3words, waardoor zelfs in de meest afgelegen gebieden nauwkeurige en precieze navigatie mogelijk zou zijn. Het Britse technologiebedrijf what3words heeft de wereldbol verdeeld in een raster van 57 biljoen vierkantjes van 3 bij 3 meter, elk met een uniek, gemakkelijk te onthouden adres van drie woorden. Met slechts drie woorden is sneller en gemakkelijker dan ooit precies naar elke locatie ter wereld te navigeren, of het nu gaat om het vinden van de perfecte plek om offroad te verkennen, het vinden van een individuele parkeerplaats of het identificeren van een specifieke ingang.

Cabin Air Purification Plus, dat standaard is in de Defender 130, zorgt voor optimale luchtkwaliteit. Het werkt met nanoe X-technologie voor de vermindering van allergenen en pathogenen om geuren en virussen aanzienlijk te verminderen. Bovendien verbeteren CO2-Management en PM2.5 cabineluchtfiltratie de luchtkwaliteit door de binnen- en buitenlucht te controleren en zo nodig te zuiveren.

De Defender 130 is verkrijgbaar met deel geëlektrificeerde aandrijflijnen, waaronder de P400 mild hybrid Ingenium zescilinder benzine en de D250 en D300 Ingenium zescilinder diesels. De Mild-Hybrid Electric Vehicle (MHEV) technologie voor de zescilinder Ingenium motoren claimt een lager brandstofverbruik dankzij een 48V Belt-integrated Starter Generator (BiSG) die energie terugwint die normaal verloren gaat bij het remmen en vertragen. Die energie wordt later tijdens het rijden gebruikt, onder meer voor het start-stopsysteem.

Elke Defender 130 is standaard uitgerust met Intelligent All-Wheel Drive (iAWD) en een achttraps ZF-automaat. De iAWD technologie beheert de aandrijflijn en de vermogensverdeling tussen de voor- en achteras. Daarnaast beschikt elke Defender 130 over elektronische luchtvering en het Terrain Response-systeem van Land Rover. De bestuurder kan via Pivi Pro zelf de instellingen van de Defender 130 bepalen, indien gewenst.

De elektronisch gestuurde luchtvering maakt wieluitslagen van 430 mm mogelijk, met 71,5 mm extra hefhoogte voor (73,5 mm achter) om in het terrein obstakels te overwinnen en te rijden door tot 900 mm water.

De basis voor de offroad-capaciteiten van de Defender wordt gevormd door de aluminium monocoque D7x architectuur van Land Rover. Met een torsiestijfheid van 25 kNm/graad is de Defender drie keer stijver dan traditionele ontwerpen met een ladderchassis.

De Defender 130 heeft een trekvermogen tot 3.000 kg, terwijl het aankoppelen wordt vergemakkelijkt door de elektronische luchtvering, te bedienen via een schakelpaneel achterin. Land Rover levert afneembare trekhaken, in hoogte verstelbare trekhaken en elektrisch uit- en inklapbare trekhaken.