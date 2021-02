Land Rover Defender nu ook met V8

25 februari 2021 | De Land Rover Defender is voortaan ook leverbaar met V8 benzinemotor. De nieuwe Defender V8 bouwt voort op Land Rovers decennialange historie met V8-motoren, van de originele Stage I V8 uit de jaren zeventig en Noord-Amerikaanse modellen uit de jaren negentig tot de krachtige Defender Works V8. De karaktervolle V8-motor voegt zich bij het huidige aanbod van Ingenium benzine- en dieselmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen.

Het vermogen wordt geleverd door een 5,0-liter V8-benzinemotor met supercharger, die 385 kW (525 pk) en 625 Nm koppel produceert en zijn kracht overbrengt via een 8-traps automatische transmissie. De Defender V8 90 accelereert van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden. De topsnelheid bedraagt 240 km/u. Het brandstofverbruik komt uit op 14,5 l/100 km gemiddeld met een CO2-uitstoot vanaf, schrik niet, 327 g/km.

Stevige stabilisatorstangen met een grotere diameter helpen het overhellen van de carrosserie in bochten te verminderen. Het elektronische actieve differentieel achter bevat een giersensor die verbeterde controle in bochten mogelijk maakt als de Defender V8 zijn gripgrens bereikt of overschrijdt.

Een kalibratie van het nieuwe Dynamic-programma in Terrain Response 2 geeft de Defender V8 volgens Land Rover een een wendbaarder, speelser en responsiever rijkarakter. In deze rijstand worden een directere gasrespons en een gepersonaliseerde afstemming van de continu variabele demping gecombineerd met stijvere ophangingsbussen voor directere stuurreacties. De Defender V8 werkt in harmonie met de Torque Vectoring by Braking-technologie, Traction Control Systems en de nieuwe Yaw Controller.

De Defender V8 is direct herkenbaar aan een aantal exterieuraanpassingen. Voorbeelden hiervan zijn de speciale emblemen, vier uitlaatpijpen en unieke 22-inch lichtmetalen wielen in Satin Dark Grey. De krachtigste uitvoering onderscheidt zich ook met remklauwen in Xenon Blue en 20-inch remschijven. Mede dankzij de akoestische afstemming van het inductie- en uitlaatsysteem is een authentiek motorgeluid gecreëerd.

Klanten hebben de keuze uit de carrosseriekleuren Carpathian Grey, Yulong White en Santorini Black, op de laatste kleur na allemaal met een contrasterende dakkleur in Narvik Black. Exterieurdetails in Shadow Atlas completeren het exterieur van de nieuwe Land Rover Defender V8.

De stoelen in het interieur zijn bekleed met exclusief Ebony Windsor-leder met Miko Suedecloth en Robustec-accenten. Elke stoel is afgewerkt met een speciaal Ebony-label, terwijl de zichtbare Cross Car Beam van de Defender een speciale Satin Black-afwerking heeft gekregen. Het vierspaaks stuurwiel is verfraaid met alcantara en satijnchromen schakelpaddels, uniek voor de V8-modellen. Ook de versnellingspook is met leder bekleed. De dorpellijsten zijn voorzien van een V8-opschrift.

De V8-benzinemotor is niet het enige nieuws van de Land Rover Defender. Het merk presenteert ook nieuwe designpakketten om het exterieur te personaliseren. Het Bright Pack, Extended Bright Pack en Extended Black Pack zijn voorzien van een op maat gemaakte exterieurafwerking om het silhouet van de Defender te versterken.

Verbeterde connectiviteit maakt ook deel uit van de updates. Het Pivi Pro-infotainment is nu beschikbaar met een reeks nieuwe functies, waaronder de optie van een groter 11,4-inch touchscreen. Het draadloos opladen van mobiele apparaten met geïntegreerde signaalversterker voor meer comfort en een betere gesprekskwaliteit behoort nu standaard tot het Comfort and Convenience Pack. Nieuw voor modeljaar 2022 is de mogelijkheid om mobiele apparaten draadloos op te laden, inclusief een signaalversterker voor een geoptimaliseerde netwerkontvangst en wifisignaal.

Het Pivi Pro-infotainmentsysteem is in de Defender voor het eerst verkrijgbaar met een optioneel groter 11,4-inch touchscreen. De nieuwe interface van gebogen glas is 60% groter dan het standaardscherm, waardoor het gemakkelijker zou zijn om de navigatie-routebegeleiding te volgen.

Het navigatiesysteem kan routes identificeren die bestuurders regelmatig gebruiken, zelfs zonder dat een bestemming wordt ingevoerd. Het systeem gebruikt deze informatie om bestuurders te informeren over de snelste route naar hun mogelijke bestemming op basis van de huidige verkeersomstandigheden. Als een snellere route beschikbaar komt, zal Pivi Pro deze als alternatief voorstellen.

Klanten kunnen nu kiezen uit drie nieuwe designpakketten voor het exterieur: het Bright Pack, Extended Bright Pack en Extended Black Pack. Het Bright Pack is beschikbaar op alle Defender-modellen en heeft een Noble Chrome-afwerking voor de skidplates voor en achter, plus een Noble Chrome Grille bar en badges. Het Extended Bright Pack voegt de kleur Ceres Silver toe aan de onderzijde van de carrosserie en de wielkasten.

Het Extended Black Pack is beschikbaar voor de Defender X, Defender X-Dynamic en Defender V8. Dit pakket bestaat uit een glanzende zwarte afwerking voor de beschermplaten voor en achter, de grillebar, de motorkapafwerking, badges, onderkant van de carrosserie en wielkasten.

De prijzen van de nieuwe Land Rover Defender 90 V8 beginnen bij € 201.485,-. De Defender 110 V8 is er vanaf € 206.895,-.

