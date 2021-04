Land Rover Defender is World Car Design of the Year

20 april 2021 | De Land Rover Defender is bij de jaarlijkse World Car Awards bekroond tot 2021 World Car Design of the Year. Het is de derde keer dat Land Rover de begeerde titel in ontvangst mag nemen, na eerdere overwinningen voor de Range Rover Velar (2018) en Range Rover Evoque (2012).

De nieuwe Defender blijft trouw aan de pioniersgeest die Land Rover al meer dan 70 jaar lang kenmerkt. Het model is iconisch in naam, vorm en capaciteiten en de vele mogelijkheden voor carrosserieën en personalisatie met vier Accessory Packs zorgen ervoor dat eigenaren meer uit hun wereld kunnen halen.

Dit jaar maakten alle kandidaten van de vier verschillende prijscategorieën kans op de onderscheiding World Car Design of the Year. Een panel van zeven automotive-designexperts beoordeelde de kandidaten en kwam tot een shortlistvan aanbevelingen voor de eindstemming van de jury. Dit jurypanel bestaat uit 93 internationale journalisten. De designexperts zijn onder meer Gernot Bracht (Germany - Pforzheim Design School), Ian Callum (United Kingdom - Director of Design, CALLUM), Gert Hildebrand (Germany - eigenaar Hildebrand-Design), Patrick le Quément (France - Designer en President of the Strategy Committee - The Sustainable Design School), Tom Matano (USA - Academy of Art University, voormalig Head of Design - Mazda), Victor Nacif (USA - Chief Creative Officer, Brojure.com en Design instructor, New School of Architecture and Design) en Shiro Nakamura (Japan - CEO, Shiro Nakamura Design Associates Inc.).

Een kenmerkend silhouet maakt de nieuwe Defender direct herkenbaar, terwijl de minimale overhang voor en achter zorgt voor uitstekende af- en aanrijhoeken. De ontwerpers van Land Rover gaven een nieuwe invulling aan de vertrouwde kenmerken van de Defender. Ze gaven de 4x4 een doelmatige, hoge houding en Alpine-ruiten in het dak. Tegelijkertijd bleven herkenbare zaken van het origineel, zoals de opzij scharnierende achterklep en het extern gemonteerde reservewiel behouden.

De doelmatige persoonlijkheid van de originele Defender wordt in het interieur omarmd. Structurele elementen en bevestigingspunten, die normaal gesproken worden verborgen, zijn nu zichtbaar. Er ligt een duidelijke nadruk op eenvoud en praktisch gebruiksgemak. Daardoor biedt de Defender 110 plaats aan vijfpersoons-, zespersoons- of 5+2-zitconfiguraties. De Defender 90 biedt ondanks de lengte van een compacte hatchback zelfs plaats aan zes personen.

De Defender familie bestaat nu uit de Defender 90, Defender 110 en Commercial-uitvoeringen van beide. Sinds introductie heeft de Defender al meer dan 50 wereldwijde onderscheidingen gewonnen, waaronder Top Gear 2020 Car of the Year, MotorTrend 2021 SUV of the Year en Autocar Best SUV 2020.

