Defender 75th Edition viert 75 jaar Land Rover

Kenmerkend voor de Land Rover Defender 75th Edition is de exclusieve exterieurkleur Grasmere Green. Deze komt terug op de bijpassende 20-inch wielen met speciale naafdoppen. Opvallende 75 Years-graphics, bumpers in de kleur Ceres Silver en Privacy Glass zorgen voor de fijne details.

De exterieurkleur keert ook terug in het interieur. Zo is de Cross Car Beam afgewerkt in Grasmere Green Powder Coat Brushed Finish en zijn er lasergeëtste details aangebracht op de zijkanten van het dashboard. De stoelbekleding in Resist-kunstleder is uitgevoerd in de kleur Ebony en de zijstijlen van de middenconsole zijn bekleed met Robustec; de meest robuuste stof die beschikbaar is op Defender.

Uitrusting

De Limited Edition is gebaseerd op de HSE-uitvoering. Deze beschikt over een 3D Surround Camera, Configurable Terrain Response, Meridian-audiosysteem, Matrix LED-koplampen, innovatief Pivi Pro-infotainmentsysteem met 11,4 inch touchscreen, Interactive Driver Display, Head-Up Display en draadloze telefoonlader met signaalversterker.

De 75th Edition is in Nederland uitgerust met een glazen panoramadak met schuif-/ kanteldeel. Comfort wordt ook geboden door een verwarmbare stuurwielrand, 3-zone climate control en 14-voudig elektrisch verstelbare en koel-/verwarmbare voorstoelen met memoryfunctie voor bestuurder en voorpassagier. Een elektrisch uitklapbare trekhaak en All-Season banden behoren tot de voor Nederland voorgeselecteerde opties.

In Nederland wordt de Defender 75th Edition alleen geleverd als 110 P400e Electric Hybrid (PHEV), waarbij de uitrusting is uitgebreid met een aantal standaard geselecteerde opties.

Land Rover introduceert gelijktijdig een nieuwe reeks lifestyle-artikelen die het 75-jarig jubileum extra feestelijk maken. De Lifestyle-collectie deelt het Grasmere Green-kleurenthema en biedt een uitgebreid assortiment merchandise, waaronder een uniek, minimalistisch horloge dat wordt geleverd met twee horlogebandjes, een handige rugzak, en kleding met unieke 75 Years details en graphics.

De Land Rover Defender 110 P400e Electric Hybrid (PHEV) 75th Edition is in Nederland verkrijgbaar vanaf € 126.797, inclusief de standaard geselecteerde opties. De gelimiteerde uitvoering is per direct te bestellen.