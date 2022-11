Land Rover Defender nu ook met bepantsering

De lichtgewicht Anti-Kidnap of A-KIP-conversie biedt bescherming met een minimaal compromis. Het onopvallende ontwerp maakt dat een Defender met de pantsering van TRASCO haast niet te onderscheiden is van een standaard model.

De bescherming bestaat uit veiligheidsstaal, glas en composietmaterialen die licht van gewicht zijn, maar toch veiligheid bieden aan klanten die specifieke eisen stellen aan persoonsbeveiliging, zoals overheidsinstanties en in high-risk landen opererende bedrijven. Er is keuze uit pantsering van het niveau VPAM 4 of VPAM 6.

De carrosseriedelen die zijn uitgerust met VPAM-gecertificeerde kogelwerende materialen zijn onder meer de voorruit, de zijruiten, de portieren, het dak en de voetenruimten. Ook omvat de pantsering een nieuw, kogelvrij schot met ruit achter de tweede zitrij.

Extra veiligheidsuitrusting is er in de vorm van een brandblussysteem voor de motorruimte met automatische of handmatige inschakeling, blauwe zwaailichten en een sirene in de grille, een intercom, run-flatbanden, versterkte elektrische ruitbediening, kogelwerende bescherming voor de voorzijde en een zelfdichtende brandstoftank.