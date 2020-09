Rij-impressie | Kia heeft nieuwe techniek aangekondigd. Het merk spreekt zelfs van "baanbrekende vindingen", want Kia biedt als eerste een elektrisch bedienbare koppeling in een handgeschakelde auto. Tegelijkertijd introduceert Kia een nieuw audio-, communicatie, en navigatiesysteem dat meer gemak en meer mogelijkheden belooft. Beide zijn geen toekomstmuziek, maar zijn per direct beschikbaar. Ze zijn daarom ook meteen getest!

Zowel de elektrisch bediende koppeling als het nieuwe infotainment-systeem zullen gaandeweg beschikbaar worden op alle modellen van Kia (voor zover van toepassing). Voor deze test is gekozen voor de XCeed, want dat is de eerste auto die is voorzien van beide. Bovendien is de XCeed een uiterst dankbaar object om te fotograferen.

Crossover

De XCeed is een zogenaamde "crossover", waarmee Kia inspeelt op een belangrijke trend van dit moment. De XCeed heeft de stoere uitstraling van een SUV (ook wel bekend als luxe terreinwagen), maar de verfijning van een personenauto. Ook qua hoogte zit de XCeed tussen beide in en dat is te merken aan de eenvoudige instap en de iets hogere zit.

Zoals de naam al verraadt, is de XCeed gebaseerd op de Kia Ceed. De grotere hoogte en de extra overhang achter de achterwielen zorgen er echter voor dat de binnenruimte fors groter is. Dat vertaalt zich vooral in heel veel bagageruimte. De ruimte voor- en achterin zijn goed, maar niet bovengemiddeld. Dankzij een veel speelsere aankleding voelt de XCeed echter als een heel andere auto dan de Ceed.

Uitrusting

De reden om opnieuw te rijden met de XCeed is het nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem genaamd "UVO II". De basisfuncties verschillen niet van soortgelijke systemen van andere merken en ook de gebruikersvriendelijkheid is goed, maar niet uitzonderlijk.

Het grote verschil zit in "connectiviteit", ofwel de verbinding met de buitenwereld. Dankzij een ingebouwde SIM-kaart (met gratis abonnement voor 7 jaar!) kon UVO I al actuele verkeersinformatie, informatie over vrije parkeerplekken en brandstofprijzen van internet halen. Omgekeerd kan met een app op afstand verbinding worden gezocht met de auto om de technische status uit te lezen, de auto te lokaliseren of te controleren of de portieren op slot zitten.

UVO II maakt gebruik van meerdere aanbieders voor bovengenoemde informatie (o.a. HERE voor verkeersinformatie en Parkopedia om parkeerplekken te vinden), terwijl TomTom voorheen de enige bron van deze gegevens was. Om files te vermijden kan nu ook historische data worden geraadpleegd om op bekende tijden en plaatsen verkeersdrukte te voorspellen.

„De computerbediende koppeling is geen revolutie, maar biedt tegen een bescheiden meerprijs wel voordelen“

Voortaan kan Kia actief berichten naar de auto sturen, bijvoorbeeld om te wijzen op een (bijna) lege accu of een kind/dier dat per ongeluk is achtergebleven in een afgesloten auto. De Kia app kan nu ook dienst doen om de laatste kilometers de weg te wijzen wanneer is geparkeerd aan de rand van een groot autovrij gebied. Wanneer de auto wordt uitgeleend (denk ook aan parkeerservice!) kan worden geregistreerd waar de auto is, hoe hard wordt gereden en welke afstand is afgelegd. Een deel van deze functies kan logischerwijs alleen worden getest op de lange termijn. Alles wat per direct kon worden getest functioneerde eenvoudig en naar behoren. De enige mogelijke kritiek is, dat het zoeken van verbinding steeds lang duurt en dat overbodige gegevens worden getoond (zoals een status en logboek dat vooral interessant is voor de programmeurs van de app).

Auto's die nu zijn voorzien van UVO I kunnen door de dealer worden geüpdated naar UVO II. Na de installatie van UVO II zullen toekomstige updates "over the air" ofwel draadloos via de ingebouwde internet-verbinding worden geïnstalleerd.

Intelligent Manual Transmission

In Amerika en in Kia's thuisland Korea is nog geen 5% van de verkochte auto's voorzien van een handgeschakelde versnellingsbak. In Europa is echter 50% van alle verkochte auto's voorzien van een handbak. Daarom heeft het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsbureau van Kia de "Intelligent Manual Transmission" (IMT) ontwikkeld. Het doel van deze techniek is brandstof te besparen en slijtage te verminderen.

IMT kan brandstof besparen door zodra het gaspedaal wordt losgelaten te ontkoppelen. Op die manier rolt de auto langer uit en wordt energie bespaard. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten en de rem aangetikt, wordt juist niet ontkoppeld maar wordt extra bewegingsenergie omgezet in elektriciteit. Hiermee kan volgens Kia zo'n 10% brandstof worden bespaard, maar dit komt niet naar voren tijdens officiële metingen volgens de WLTP-standaard omdat daarbij constante snelheden moeten worden aangehouden. In de folder zal het verschil daarom zo'n 3% zijn.

Een belangrijk doel van IMT is om geen enkele inbreuk op de rijervaring te maken. De bestuurder moet niets merken van het systeem, anders dan een lager verbruik. In de praktijk is wel degelijk verschil merkbaar omdat het koppelen en ontkoppelen gelijkmatiger verloopt dan wanneer een mechanische koppeling wordt bediend. Het "spelen" met de koppeling om snel danwel kalm weg te rijden kan nog steeds, maar het is merkbaar dat de computer de commando's in een soepelere beweging naar de koppeling vertaalt. Daarbij komt de tegendruk van een veer en niet van mechaniek, waardoor het gevoel in het koppelingspedaal altijd hetzelfde is. Wie de voet tijdens het rijden naast de koppeling zet, kan de veer voelen die naast het koppelingspedaal zit (niet storend, wel merkbaar).

Een prettige bijkomstigheid is dat het start/stop-systeem veel sneller functioneert. Terwijl starten direct na het stoppen bij dergelijke systemen soms problemen geeft, weet IMT ook dat te voorkomen. Ook bij een verkeerslicht dat nog voordat de auto tot een volledige stop kwam alweer op groen sprong, functioneerde het start/stop-systeem probleemloos. Kortom: er is verschil merkbaar, maar dit is louter positief.

Terwijl UVO II als update op bestaande auto's kan worden toegepast, is IMT alleen beschikbaar op nieuwe modellen. Vanwege de veiligheid zijn twee batterijen vereist (de auto moet na het uitrollen altijd kunnen starten!) en daarom zullen alleen modellen met een vorm van hybride-aandrijving worden voorzien van IMT.

Conclusie

Heeft Kia inderdaad baanbrekende techniek in huis met UVO II en de "Intelligent Manual Transmission" (IMT)? "Baanbrekend" is een groot woord, maar beide systemen doen wat ze beloven en zijn zeker een stap vooruit.

Het nieuwe infotainment-systeem biedt dankzij verbinding met internet meer gemak bij navigeren (en dan vooral files omzeilen) en parkeren. Het op afstand uitlezen van de auto is vooral zinvol bij elektrische of plug-inhybride modellen. Op die manier kan worden gecontroleerd of het laden correct verloopt en/of kan het klimaatcontrolesysteem voor aanvang van de rit worden geactiveerd voor een aangename temperatuur in de auto en minder stroomverbruik onderweg.

De computerbediende koppeling is geen revolutie, maar biedt tegen een bescheiden meerprijs wel voordelen. In tegenstelling tot wat Kia belooft, is wel degelijk verschil merkbaar met een traditionele mechanische koppeling, maar dit verschil is louter positief. Het is namelijk merkbaar dat het koppelen en ontkoppelen soepeler verloopt en dat het start/stop-systeem sneller functioneert. Daarbij is het verbruik lager en wordt overmatige slijtage voorkomen, waarmee het systeem zijn nut zeker heeft bewezen.

plus Onderscheidende vormgeving

IMT maakt schakelen soepeler

Modern UVO II infotainment systeem min Kan hevig reageren op korte richels in het wegdek

Nauwelijks voordeliger in aanschaf of verbruik dan een SUV

