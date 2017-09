Autotest | Liefde is vreemd. Waar de één voor in vuur en vlam staat, laat een ander helemaal koud. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor auto's. Een type auto waar mensen massaal voor vallen, is de compacte SUV. Ook Kia biedt nu een compacte SUV aan en wil verleiden met de Stonic.

Waarom zo veel mensen zich laten verleiden door een compacte SUV (Sports Utility Vehicle) is logisch. Een compacte SUV is even handelbaar als een doorsnee compacte auto en kost bijna hetzelfde. De SUV biedt echter meer ruimte en een veel stoerdere uitstraling.

Wie zich door welke compacte SUV laat verleiden, is puur persoonlijk. Kia kiest een hoge schouderlijn maar minder glasoppervlak, waardoor de auto een zekere beschaafdheid heeft die bij de concurrentie nog wel eens ontbreekt. Terwijl de tegenstrevers soms de uitstraling van een mannetjesputter hebben, heeft de Kia Stonic juist een atletisch voorkomen.

Verleiden

Hoezeer de Stonic verleidt, hangt af van de gekozen uitvoering. Een van de troeven van de Stonic is het grote kleurenpallet (9 stuks) in combinatie met vele thema's. Zo kunnen het dak en de spiegels in contrasterende kleuren (5 stuks) worden uitgevoerd.

Hoe de Stonic wordt aangekleed, is van doorslaggevend belang voor het karakter. Een Stonic in het grijs met grijze spiegels en een grijs dak is nauwelijks spannender dan de Rio waar hij van is afgeleid. De testauto in het knalgeel met zwart dak en hippe velgen is juist een verschijning die heel wel weet te verleiden!

Functioneel

De grote kracht van de Stonic is tevens de grootste zwakte. Onder het verleidelijke koetswerk gaat namelijk een auto schuil die even braaf en verstandig is als iedere andere Kia. Voor sommigen zal dat als een teleurstelling komen. Anderen zullen de combinatie van een uitgesproken uiterlijk en een vertrouwd innerlijk juist verwelkomen.

Vanwege de hogere bouw is de Stonic iets ruimer dan de Rio, waarbij niet geheel onverwacht de hogere instap opvalt. De zit is echter niet zo hoog dat de Stonic merkbaar beter overzicht over het verkeer geeft; laat staan dat de auto een machtig gevoel geeft. Alles is gericht op gebruiksgemak, niet op spanning en sensatie. De binnenruimte is goed, maar voor een auto in dit segment heel gemiddeld.

Uitrusting

De Stonic biedt zeker niet de laatste stand van de techniek en is op geen enkele manier innovatief. Dat is jammer voor een auto die op de emoties in moet spelen, maar opnieuw een logische keuze voor Kia. De Stonic biedt namelijk een goede balans tussen luxe, veiligheid en betaalbaarheid.

Zo biedt de Stonic alle nieuwe veiligheidssystemen die meekijken met de bestuurder en zo nodig assisteren (wel remmen, niet sturen). De Stonic is de eerste Kia die is voorzien van het nieuwe infotainmentsysteem van het merk. Het bijbehorende 7 inch beeldscherm staat prominent op het dashboard en ondersteunt Apple CarPlay en Android Auto. Daarmee is de Stonic klaar voor ontwikkelingen in de toekomst.