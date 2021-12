Kia maakt prijs nieuwe Sportage bekend

2 december 2021 | Kia heeft de Nederlandse prijzen vrijgegeven van de geheel nieuwe Sportage. De vijfde generatie van de SUV combineert een gespierd 'Opposites United' design met een modern interieur en drie verschillende, geëlektrificeerde aandrijflijnen. De mild hybride, hybride én plug-in hybride hebben stuk voor stuk een relatief laag verbruik én, mede vanwege de lage CO2-uitstoot, gunstige prijzen.

De nieuwe Sportage is verkrijgbaar met drie aandrijflijnen. De Sportage Plug-in Hybrid is uitgerust met een 180 pk sterke 1.6 T-GDI benzinemotor in combinatie met een 13,8 kWh lithium-ion-polymeerbatterijpakket. Het systeemvermogen van deze aandrijflijn is 195 kW / 265 pk. De Sportage Hybrid (HEV) is voorzien van dezelfde 1.6 T-GDI motor, die in dit geval is gekoppeld aan een elektromotor met een lithium-ion-polymeerbatterij van 1,49 kWh. Het systeemvermogen van de Sportage Hybrid is 169 kW / 230 pk.

De Kia Sportage Mild Hybrid (MHEV) heeft een vermogen van 110 kW / 150 pk en is standaard voorzien van een handgeschakelde zesbak. De MHEV en HEV zijn voorwielaangedreven en de PHEV is standaard voorzien van intelligente vierwielaandrijving. De HEV en PHEV zijn standaard uitgerust met een zestraps automatische transmissie.

De 1.6 T-GDi Mild Hybrid is er als ComfortLine en DynamicLine. De 1.6 T-GDi Hybrid en Plug-in Hybrid zijn er allebei als DynamicLine, DynamicPlusLine, GT-Line en GT-Plusline.

De ComfortLine staat op 17 inch lichtmetalen velgen en biedt onder meer Apple CarPlay en Android Auto, airconditioning, een achteruitrijcamera, DAB+ radio en elektrisch verstel-, verwarm- én inklapbare buitenspiegels. Ook deze basisuitvoering staat bol van de veiligheids- en assistentiesystemen waaronder autonome rijbaanvolgassistentie en slimme snelheidsbordenherkenning.

De DynamicLine heeft bovenop alle voorzieningen van de ComfortLine onder meer het 12,3 inch curved cluster, een 12,3 inch full map navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, triple zone climate control, parkeersensoren rondom, een licht- en regensensor. De Hybride en Plug-in Hybride voegen hier Smart Cruise Control met realtime navigatieondersteuning aan toe. De DynamicLine onderscheidt zich met speciale, aerodynamische 17 inch lichtmetalen velgen, de Plug-in Hybrid staat standaard op 19 inch lichtmetaal.

De DynamicPlusLine gaat een stap verder, met bijvoorbeeld matrix LED-koplampen, stoelverwarming vóór en achter, een panorama schuif-/kanteldak, de Smart Key met startknop, een slimme automatische achterklep, elektrisch verstelbare voorstoelen en Ambient interieurverlichting. Ook standaard op deze line: de dodehoekassistent, kruisend verkeerassistentie achter, stof/lederlookbekleding en Privacy Glass. De Hybride variant staat op 18 inch i.p.v. 17 inch lichtmetalen velgen.

Aan de top van het Sportage-gamma staan de sportieve GT-Line en GT-PlusLine. De GT-Line combineert alle luxe van de DynamicPlusLine met GT-Line bumpers, buitenspiegels in hoogglans zwart en speciale GT-Line velgen (HEV 18 inch, PHEV 19 inch). Vanbinnen onderscheidt hij zich met het D-shaped stuurwiel, de suède-lederlookbekleding, aluminium pedalen en de zwarte hemelbekleding.

De meest luxe Sportage is de GT-PlusLine die onder meer is voorzien van meervoudig elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen, een Harman Kardon Premium Sound System, premium bekleding en de Electronic Controlled Suspension (ECS). Ook standaard op dit topmodel is het zwarte dak, een 360o-camera en een dodehoekcamera.

De 169 kW / 230 pk sterke 1.6 T-GDi Hybrid DynamicLine kost € 3.000,- meer dan de gelijk uitgeruste 1.6 T-GDI Mild Hybrid. Voor deze geringe meerprijs krijgt de klant een automatische transmissie, 59 kW / 80 pk extra vermogen en een lager verbruik. De Plug-in Hybrid biedt op zijn beurt extra vermogen én maakt volledig elektrische kilometers mogelijk voor € 2.200,- ten opzichte van de Hybrid.

De nieuwe Kia Sportage Mild Hybrid en Hybrid arriveren medio december 2021 in Nederland. Als Mild Hybrid is hij te bestellen vanaf € 34.895,- en als Hybrid vanaf € 39.895,-. De Sportage Plug-in Hybrid heeft een vanafprijs van € 42.095,- en komt in een later stadium naar Nederland.

