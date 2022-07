5 EuroNCAP sterren voor Kia Sportage

Op zoek naar een Kia Sportage 1.6 T-GD Hybrid GT-PlusLine?

bynco heeft er 14 vanaf € 35.815,-

De Sportage werd beoordeeld in vier categorieën: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van inzittende kinderen, veiligheidsassistentie en bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers. Voor de veiligheid van volwassen inzittenden noteerde de Sportage een score van 87%. Euro NCAP onderstreepte daarbij hoe stabiel de passagiersruimte bleef in de frontale offset-test. Euro NCAP maakte melding van een goede bescherming van de knieën en het dijbeen van zowel de bestuurder als de voorpassagier, ongeacht de grootte van de inzittenden of de zitpositie. Bij de proef voor de bescherming van de inzittende kinderen behaalde de Sportage een waardering van 86%. Wat betekent dat de impact op alle belangrijke lichaamsdelen van zowel de zes- als de tienjarige dummy werd geminimaliseerd.

De veiligheidsassistentiesystemen van de Sportage werden beoordeeld met een score van 72%. Euro NCAP benadrukte daarbij de prestaties van de Intelligent Speed Limit Assist, die werkt op basis van cameratechnologie, en Lane Keeping Assist-systemen. Het autonome noodremassistentie (FCA 1.5) was goed voor een score van 66% voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers, waarbij testers specifiek melding maakten van de herkenning van fietsers door het systeem.

Aan de basis van de testresultaten ligt het nieuwe N3-platform waarop de Sportage is gebouwd. Dit platform heeft een 'multi-load path'-structuur die regelt hoe botsenergie door de auto wordt geabsorbeerd in het geval van een aanrijding. Daardoor wordt het binnendringen van objecten in de passagiersruimte tot een minimum beperkt. De bescherming van de inzittenden is verbeterd dankzij een nieuwe, versterkte lichtgewicht carrosseriestructuur met een hoge torsiestijfheid.

Met het nieuwe model introduceert Kia een Multi-Collision remassistentie (MCB) en een Centre Side Airbag, waarmee het totaal aantal airbags op zeven komt. De Sportage wordt ook geleverd met een reeks passieve- en actieve-veiligheidsystemen en DriveWise, en de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) van Kia. In het geval van een aanrijding, of op verzoek van de gebruiker, waarschuwt het eCall-systeem van de auto automatisch de hulpdiensten en informeert hen over de locatie van de auto, om de hulp te versnellen.

Dankzij het gestroomlijnde en gespierde design en de op Europa gerichte technologie heeft de vijfde-generatie Sportage sinds de introductie hoge verkoopcijfers laten zien. Dit jaar zijn er al meer dan 60.000 exemplaren van verkocht in Europa. De plug-in hybride versie was goed voor 27% van de verkopen. Dankzij zijn sterke combinatie van elektrische aandrijving, bruikbaarheid en gebruiksgemak is de Sportage een sterk aanbod in de klasse van de geëlektrificeerde SUV's.