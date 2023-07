Beter dan nieuw

Kia er er niet voor om een geheel nieuwe Picanto te ontwikkelen. Het model is slechts gemoderniseerd voor 2024. Het belangrijkste doel was om het uiterlijk aan te laten sluiten bij de recentere modellen van Kia.

Om dat te bereiken is de voorkant geheel opnieuw getekend. De bumper, grille, koplampen en zelfs de motorkap zijn allemaal nieuw. Terwijl de Picanto voorheen een guitige blik had, heeft dit kleintje nu dezelfde moderne en zelfverzekerde uitstraling als de modernere modellen van Kia. Zelfs een lichtstrip die de beide koplampen visueel met elkaar verbindt heeft zijn weg gevonden naar dit basismodel!

De zijkant is vrijwel ongewijzigd gebleven, alleen zijn accenten die voorheen rood waren nu zwart. Daarbij zijn nieuwe velgen leverbaar, waarbij de hier getoonde exemplaren met rechte lijnen een bijdrage leveren aan de geavanceerde uitstraling. De achterzijde is eveneens opnieuw getekend en ook hier verbindt een strip de beide lampen. Echter, vanwege een camera en slot is deze strip niet over de volle breedte voorzien van LEDs.

Ruimte en uitrusting

Veel fabrikanten stoppen met auto's in het kleinste segment vanwege de hoge eisen die aan de veiligheid van iedere nieuwe auto worden gesteld. Dergelijke voorzieningen hebben op de prijs van een middenklasser relatief weinig invloed op de prijs, maar op een kleine auto is de invloed enorm. Toch kiest Kia ervoor om de Picanto te voorzien van alle moderne veiligheidsvoorzieningen.

Zo kan de auto voortaan waarschuwen voor kruisend verkeer tijdens achteruitrijden, leest een camera verkeersborden en worden waarschuwingen getoond bij de snelheidsmeter, waakt een sensor over de ruimte achter de auto en klinkt een waarschuwing als er een object nadert tijdens het uitstappen.

Voortaan is een gecombineerd audio-, communicatie- en navigatiesysteem standaard. Dit is bovendien voorzien van een eigen internetverbinding, waardoor het kaartmateriaal van het navigatiesysteem kan worden bijgewerkt zonder de dealer te bezoeken. Andere systemen kunnen niet online worden aangepast. Mocht een update aan het motormanagementsysteem of een veiligheidsvoorziening nodig zijn, dan is daarvoor nog steeds een bezoek aan de dealer noodzakelijk.

Omdat de Picanto slechts is vernieuwd, is de binnenruimte gelijk gebleven. De zit voorin is prima en geeft nauwelijks het idee dat dit een kleine auto is. De ruimte achterin is met inschikkelijke personen voorin net voldoende voor volwassenen, zodat de Picanto een volwaardige vierzitter is. Met 255 liter is de bagageruimte bovengemiddeld groot voor een auto in dit segment.

Aandrijving

Met nieuwe veiligheidsvoorzieningen heeft Kia slechts een van de twee problemen opgelost. Moderne auto's moeten niet alleen veilig zijn, maar ook schoon. De meeste fabrikanten lossen dit op door een kleine elektrische auto te introduceren. Kia stelt dit nog even uit, want kort gezegd mag een auto die eenmaal op de markt is op de markt blijven. Alleen een geheel nieuwe Picanto moet aan de laatste emissie-eisen voldoen.

Daarom zijn de motoren gelijk gebleven. Als vanouds is er een 1.0 liter benzinemotor leverbaar die naar wens wordt gekoppeld aan een manuele of automatische transmissie. Tijdens eerdere tests met de 67 pk sterke "DPI" viel op dat de motor weinig souplesse heeft en het daarom zaak is om voorzichtig met het koppelingspedaal om te springen. De prestaties zijn matig, maar daar staat een gematigd verbruik tussen 1 op 20 en 1 op 25 tegenover.

Het onderstel is niet aangepast, de vernieuwde Picanto rijdt dus niet anders dan de voorgaande generaties. Dat betekent een prima wegligging, comfort op slecht wegdek en een kleine draaicirkel in de stad.

Conclusie

Binnenkort vernieuwt Kia de Picanto. Voor een allereerste kennismaking bezocht Autozine een fotostudio waar de beelden voor de nieuwe brochure worden gemaakt. Zonder te rijden is al veel duidelijk over de Picanto voor modeljaar 2024.

De vernieuwingen zitten in het uiterlijk, waardoor de Picanto dezelfde moderne en zelfverzekerde uitstraling heeft als de andere modellen van Kia. De uitrusting is gemoderniseerd en daarom is de Picanto nu even luxueus en veilig als geheel nieuwe kleintjes.

Door te kiezen voor een vernieuwde Picanto in plaats van een geheel nieuwe Picanto kan Kia de bestaande motoren behouden. Het hoeft dus niet te investeren in nieuwe techniek en kan de Picanto daarom voordelig aanbieden. Zo is vernieuwd misschien wel beter dan nieuw!

plus Volwassen uitstraling

Moderne veiligheidsvoorzieningen min Matige prestaties