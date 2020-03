Autotest | Er is een duidelijke trend waarneembaar als het gaat om compacte auto's: ze worden allemaal elektrisch. Dat is logisch, want een verbrandingsmotor is alleen efficiƫnt op de lange afstand. Juist compacte auto's worden vooral voor korte afstanden ingezet en dan is elektrische aandrijving de logische keuze. Echter: een elektrische auto is relatief duur. Kan Smart als specialist op het gebied van compacte auto's een slimme oplossing bieden?

Smart was het eerste merk dat de beslissing nam om helemaal te stoppen met de productie van auto's met verbrandingsmotor. In Amerika, Canada en Noorwegen waren vanaf 2017 al geen Smarts met benzine- of dieselmotor meer leverbaar. Sinds 2019 is Smart ook in Europa geheel elektrisch. Na deze technische aanpassing is het nu tijd voor de volgende stap: het uiterlijk en de uitrusting zijn vernieuwd.

De nieuwe huisstijl heet "Easy Urban Style" en wordt gekenmerkt door eenvoudige vormen. Het plaatwerk heeft geen lijn te veel en is vrij van tierelantijntjes. De neus had voorheen een traditionele grille tussen de koplampen en een luchtinlaat onder de bumper. Voortaan is alleen een luchtinlaat te vinden rondom de kentekenplaat. Dat "gesloten gezicht" is even wennen, maar het is wel het gezicht van de auto van de toekomst. Elektrische auto's hebben nauwelijks koeling nodig en een gesloten neus is beter voor de stroomlijn (lager verbruik, minder rijgeluiden).

De enige versiering zit in de verlichting. De koplampen bedienen zich van LED-techniek, waarbij een ring in de koplamp de dagrijverlichting vormt en de kern het dimlicht. De achterlichten zijn ware kunststukjes, waarbij alle elementen (achterlicht, remlicht, knipperlicht, achteruitrijlicht) in een stervorm samenkomen.

Ruimte en uitrusting

Binnenin wordt de "Easy Urban Style" voortgezet met een bijna minimalistische aanpak. Ook hier zetten rust en eenvoud de toon. De ronde vormen van de ventilatieroosters, de omlijsting van het dashboard en het deurpaneel zorgen voor de broodnodige speelse elementen. Het stuurwiel heeft veel knoppen, waardoor het er uitziet alsof het afkomstig is uit een Formule-1 racewagen. De losse meter op het dashboard, die voorheen dienst deed als toerenteller, geeft nu aan hoeveel elektrisch vermogen wordt gebruikt.

Nieuw voor modeljaar 2020 zijn extra bergvakken. Waar mogelijk zijn die vakken voorzien van netten aan de bovenrand, zodat ze kunnen worden volgepropt zonder dat er spullen uitvallen. Een handige optie op de testauto is de elastische band op de bijrijdersstoel, waar achter een tas kan worden geklemd wanneer er geen bijrijder aan boord is.

Op de uitrusting is soms overduidelijk bespaard, terwijl de ForFour op andere momenten ronduit weelderig is. Er is bespaard op de integratie met mobiele telefoons omdat alleen Android Auto en het nooit van de grond gekomen MirrorLink worden ondersteund. Apple Carplay zal alleen worden ondersteund op modellen die vanaf de zomer 2020 worden geleverd. Het vraagt enige behendigheid, en de juiste instellingen, om Android Auto aan de praat te krijgen, daarna werkt dit naar behoren. Het standaard infotainment-systeem is voorzien van een navigatiesysteem van TomTom, waardoor in de praktijk alleen een mobiele telefoon wordt gekoppeld als bron van muziek (in dat geval worden Apple-apparaten wel ondersteund). Opvallend voor een auto in dit segment zijn het niet onaardig klinkende audiosysteem van JBL en de stoelverwarming op alle vier de zitplaatsen.

Wat betreft die zitplaatsen: de ruimte voorin is ruim voldoende, ook voor lange bestuurders en ook met het glazen panoramadak. Zoals bij de meeste kleine auto's is ook bij de ForFour de ruimte achterin matig. Met grote volwassenen voorin moeten volwassenen achterin verplicht met de benen zijwaarts zitten.

Elektrische auto

De elektrische aandrijflijn is niet gewijzigd sinds Smart afscheid nam van de verbrandingsmotor. Een elektromotor met een vermogen van 60 pk / 160 Nm zorgt voor prima prestaties. Zoals dat hoort bij een elektrische auto accelereert de ForFour EQ met een zeker venijn en dat geeft weer het nodige rijplezier. In de stad biedt de elektrische aandrijving de perfecte souplesse, waardoor de ForFour EQ veel meer rust en comfort biedt dan de voorgaande generaties met benzinemotor.

Ondanks het feit dat dit kleintje 1.200 kg weegt, voelt de auto absoluut niet zwaar. Ook bij hard remmen verraadt de ForFour EQ zijn gewicht niet. Tegelijkertijd is wel merkbaar dat het zwaartepunt laag ligt dankzij de accu's die in de bodem zijn verwerkt. De ForFour EQ is daarom zeer stabiel. Dit stadsautootje laat zich heerlijk door het verkeer gooien en smijten en ook dat geeft een enorme voldoening.

In de stad is het prettig om voor de eco-modus te kiezen. Dan zijn de prestaties weliswaar merkbaar minder, maar wanneer het stroompedaal wordt losgelaten houdt de auto sterker in en wordt meer energie teruggewonnen. Juist dat inhouden is prettig omdat het rempedaal minder hoeft te worden gebruikt. Op de snelweg is de standaard-modus het prettigst voor de beste prestaties en om uit te rollen wanneer het stroompedaal wordt losgelaten. Bij snelheden boven de 100 km/u valt op dat de ForFour bovengemiddeld veel rijgeluiden (banden / rijwind) produceert, waardoor deze auto niet uitnodigt tot het afleggen van lange afstanden.

Actieradius en opladen

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto. Omdat de ForFour bedoeld is als stadsauto, en om de prijs beperkt te houden, kiest Smart voor een relatief kleine batterij (18 kWh). Volgens de officiële cijfers kan de ForFour EQ daarop 114 tot 130 km afleggen en dat komt overeen met de ervaringen in de praktijk. Dat wil zeggen: wanneer gebruik wordt gemaakt van de eco-modus en de verwarming uit blijft, want die laatste kan het bereik zomaar met 20 tot 40 km verminderen. Het stroomverbruik varieert tussen de 17 en 20 kWh/100 km, zowel in theorie als in de praktijk. Dit is erg veel voor een kleine auto, want bijvoorbeeld een veel grotere en snellere Tesla Model 3 verbruikt minder! Met een efficiëntere motor en/of elektronica zou Smart dus veel kunnen winnen.

De belangrijkste verbetering voor modeljaar 2020 is dat de laadsnelheid sterk is verhoogd. Aan een laadpunt van 22 kW over 3 fasen kan de ForFour EQ nu in krap 40 minuten van 10 tot 80% worden geladen. Op laadpunten die minder vermogen geven bleek in de praktijk in 3 uur van bijna nul tot 100% te kunnen worden geladen. Let op dat de ForFour EQ niet terecht kan bij snelladers, zoals vaak te vinden langs snelwegen. De stekker die daar gebruikt wordt past niet in de ForFour EQ, die daarom beperkt is tot publieke laadpunten of het stopcontact thuis.

Om zowel het laden als het vinden van laadpunten makkelijker te maken is een nieuwe app voor de mobiele telefoon ontwikkeld. Deze "Ready To"-app is op het moment van testen echter nog niet in Nederland verkrijgbaar, waardoor er ook geen oordeel over kan worden gegeven. Wel heel handig: tijdens het laden geeft het display in de auto exact weer hoeveel stroom wordt opgenomen, uitgedrukt in ampère en kW. Op die manier kan bij een laadpunt dat weinig vermogen afgeeft (bijvoorbeeld omdat het niet sterk genoeg is voor twee auto's tegelijk) eenvoudig worden uitgeweken naar een ander laadpunt.

Conclusie

Veel merken ontwikkelen geen compacte auto's meer omdat dat vanwege de co2-uitstoot ten opzichte van de verkoopprijs niet meer lonend is. De overgebleven modellen zijn daarom bijna allemaal elektrisch.

Smart gaat in die trend mee en maakt daarbij een duidelijke keuze. Smart richt zich expliciet op gebruik in de stad. Zo kan de prijs relatief laag blijven, maar het betekent ook dat de actieradius gering is. Op die manier onderscheidt Smart zich duidelijk van andere compacte elektrische auto's, die zich met een grotere (maar kostbare) accu ook lenen voor het afleggen van langere afstanden. Daarbij onderscheidt Smart zich als vanouds met de eigenzinnige vormgeving, de doordachte ergonomie en een slimme app.

plus Nul uitstoot

Vlot en wendbaar

Minimale kosten per kilometer min Beperkte actieradius

Niet geschikt voor snelladers

(nog) geen ondersteuning voor Apple Carplay (wel Android Auto)

