Kia vernieuwt Optima Sportswagon PHEV

14 januari 2019 | Na de reguliere uitvoeringen van de Kia Optima is nu ook de Plug-In Hybrid (PHEV) vernieuwd. Deze bijzonder efficiƫnte, semi-elektrische versie heeft een nieuw ontworpen front en wordt gekenmerkt door een moderne standaarduitrusting. De PHEV is uitsluitend beschikbaar als Sportswagon (SW) en per direct te bestellen voor prijzen vanaf 44.395 euro.

De benzine- en dieseluitvoeringen van de Kia Optima werden vorig jaar al voorzien van een frisse uitstraling. Nu is het de beurt aan de Optima SW PHEV, die met zijn nieuw ontworpen voorbumper met geïntegreerde LED-mistlampen de vernieuwde Optima-familie completeert. Ook de nieuw ontworpen 17-inch lichtmetalen wielen en de nieuwe carrosseriekleur Runway Red versterken de krachtige uitstraling. Andere noviteiten zijn ambient lighting en vermoeidheidsherkenning (DAW).

De vernieuwde Optima SW PHEV is leverbaar in de uitvoeringen DynamicPlusLine (vanaf € 44.395,-) en ExecutiveLine (vanaf € 47.895,-) die beide worden gekenmerkt door een moderne uitrusting. Zo is de DynamicPlusLine standaard voorzien van onder meer een infotainmentsysteem met 8-inch beeldscherm, full map navigatie, voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto, draadloos oplaadstation voor smartphones, Bluetooth-connectiviteit met stuurwielbediening en een Harman Kardon premium audiosysteem. Ook LED-koplampen en -achterlichten, verwarmbare voorstoelen, een panoramisch schuif-/kanteldak en een slimme automatische achterklep zijn standaard.

De ExecutiveLine voegt daar onder meer nog aan toe; slimme parkeerhulp (SPAS), lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, een verwarmbare achterbank en geventileerde voorstoelen.

Afhankelijk van de uitvoering is de Kia Optima SW PHEV voorzien van een uitgebreide reeks rijhulpsystemen die de veiligheid naar een nog hoger niveau tillen. Denk aan autonome noodremassistentie (AEB), adaptieve cruise control (SCC), dodehoekdetectie (BSD), kruisend verkeersdetectie achter (RCTA), actieve rijbaanassistentie (LKAS), vermoeidheidsherkenning (DAW) en een 360°-camera (AVM).

De plug-in hybride-aandrijflijn van de Kia Optima SW PHEV wordt gevormd door een 2.0 GDi benzinemotor, een elektromotor in combinatie met een 11,26 kWh batterij, waarmee de Optima SW PHEV over een afstand van 62 km volledig elektrisch kan rijden met een topsnelheid van 120 km/u volgens de WLTP-meetmethode. Het systeemvermogen bedraagt 151 kW (205 pk) en de gecombineerde verbruik- en uitstootwaarden zijn vastgesteld op 1,4 l/100 km en 33 gram CO2/km. Een 6-trapsautomaat is standaard.

Het lage energieverbruik is mede te danken aan het ECO-DAS-systeem, welke op basis van de navigatieroute analyseert en de berijder informeert. ECO-DAS bestaat uit twee onderdelen: Coasting Guide Control (CGC) en Predictive Energy Control (PEC). CGC adviseert wanneer je het beste het gaspedaal kunt liften of moet afremmen, waarmee kinetische remenergie wordt omgezet in elektrische energie voor de batterij. PEC beïnvloedt het energieverbruik op basis van topografische veranderingen op de route. Zo bepaalt het systeem wanneer de batterij op het beste moment bijgeladen kan worden en op welk moment de opgeslagen energie het meest efficiënt benut kan worden.

De Optima SW PHEV is per direct te bestellen. Zoals elke Kia wordt ook de Optima SW PHEV standaard geleverd inclusief de unieke garantietermijn van 7 jaar of 150.000 kilometer. Deze garantie geldt voor de gehele auto inclusief het accupakket en de elektromotor.