Kia lanceert de e-Niro Edition

1 juli 2021 | Om overstappen op elektrisch rijden aantrekkelijker te maken, komt Kia met een nieuwe variant van de e-Niro. De nieuwe Edition is gebaseerd op de DynamicLine en voegt Privacy Glass, elektrisch verwarmbare voorstoelenen een elektrisch verwarmbaar stuurwiel toe. De Edition wordt geleverd met 17 inch lichtmetalen velgen en biedt bovendien onder meer een full map 10,25 inch navigatiesysteem met UVO Connect en Kia Live Services, adaptieve cruise control, climate control, smart key, Apple Carplay & Android Auto, parkeersensoren achter en een achteruitrijcamera.

De nieuwe Kia e-Niro Edition is leverbaar met een accu van 39.2 kWh en een vermogen van 100 kW / 136 pk of 64 kWh en 150 kW / 204 pk. De consumentenadviesprijzen zijn respectievelijk € 37.995 en € 40.995. De Edition kent slechs één optie: metallic lak à € 795. Het speciale actiemodel is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; Clear White (zonder meerprijs), Aurora Black Pearl, Interstellar Grey of Gravity Blue. Voor de extra rijke uitrusting van de Edition geldt geen meerprijs ten opzichte van de DynamicLine, resulterend in een productvoordeel van € 500.

De nieuwe e-Niro Edition is per direct te bestellen bij de Nederlandse Kia-dealers. De eerste exemplaren arriveren vanaf medio september 2021 in ons land.

Op zoek naar een Kia Niro?

bynco heeft er 92 vanaf € 16.335,-

Kia maakt delen e-Niro mogelijk

22 juni 2021

Kia Niro is best verkochte auto van 2020

4 januari 2021

Nieuwe uitvoeringen Kia Niro

19 november 2020

Politie test Kia e-Niro

6 september 2019