UVO Connect heet voortaan Kia Connect

29 september 2021 | Per direct heeft het connectiviteitssysteem van Kia een nieuwe naam: Kia Connect. Het aanbod van connected diensten en functies, die voorheen onder de noemer UVO Connect werden aangeboden, maakt het rijden volgens Kia gemakkelijk en intuïtief. Een recent voorbeeld is het nieuwe 'Online Navigation', de service die gebruik maakt van historische én actuele verkeersdata uit de cloud om drukte in het verkeer nauwkeuriger te voorspellen.

Gebruikers van Kia Connect hebben ook toegang tot Kia Connect Live Services. In plaats van zich te beperken tot één dataprovider, brengt Kia Connect Live Services gegevens samen van een reeks gespecialiseerde providers voor onder meer verkeersinformatie, parkeerbeschikbaarheid en parkeerkosten, locaties en prijzen voor tankstations en EV-oplaadpunten. Ook inbegrepen zijn weersvoorspellingen en online zoeken naar POI's.

Met de Kia Connect-app hebben gebruikers via hun smartphone op afstand toegang tot veel informatie, zoals ritgegevens, voertuiglocatie en voertuigvergrendelingsstatus. Bij de elektrische modellen kan de app ook worden gebruikt om de klimaatregeling te bedienen, de laadstatus van de accu te bekijken, slimme laadschema's te plannen en de actieradius te checken op basis van de resterende lading. Gebruikers kunnen de voertuiginstellingen ook rechtstreeks vanaf hun smartphone inzien en wijzigen, inclusief navigatie-, radio- en Bluetooth-voorkeuren. Kia-rijders worden bij het instappen automatisch verwelkomd met hun voorkeursinstellingen, wat tijd bespaart en elke reis aangenamer maakt.

De Kia Connect-app biedt ook toegang tot diensten zoals 'Last Mile Navigation' en 'Valet Parking Mode'. Met 'Last Mile Navigation' kunnen Kia-rijders met hun smartphone (via Google Maps of augmented reality navigatie) naar de eindbestemming navigeren zodra de auto is geparkeerd. De app kan ook worden gebruikt om een geparkeerde Kia op te zoeken en er naartoe te navigeren. Voor extra gemoedsrust stelt 'Valet Parking Mode' eigenaren in staat om hun Kia op afstand in de gaten te houden wanneer deze door iemand anders wordt bestuurd.

Kia Connect wordt de komende maanden uitgerold in Europa en de Kia Connect-app is binnenkort te downloaden via de app stores van Google en Apple.

