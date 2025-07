Kia

Kia wint vijf Red Dot awards

22 juli 2025 - Kia heeft indruk gemaakt bij de jury van de Red Dot Design Concept Awards. De PV5 WKNDR Concept werd bekroond met de hoogste onderscheiding van de competitie, de prestigieuze 'Best of the Best' award. Daarnaast werden de PV1, PV5, PV7 en EV2 conceptmodellen bekroond tot winnaars in de categorie 'Cars and Motorcycles'.