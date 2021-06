Kia werkt samen met Uber

15 juni 2021 | Kia Europe en Uber hebben een partnership gesloten. Het gemeenschappelijke doel van beide partijen is om via versnelde elektrificatie van de Uber-vloot stedelijke gebieden in heel Europa schoner en stiller te maken. Het nieuwe partnership biedt Uber-chauffeurs een voordeel: ze kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een volledig elektrische Kia, zoals de e-Niro en e-Soul aanschaffen of leasen waarmee ze emissievrij hun passagiers kunnen vervoeren.

Een belangrijk onderdeel van Plan S, de transformatiestrategie van het merk, is het sluiten van partnerships in mobiliteit. Het merk wil dat tegen eind 2030 veertig procent van alle Kia-verkopen wereldwijd een geëlektrificeerd model is. De roadmap van plan S moet tegen het einde van dit decennium wereldwijd leiden tot de verkoop van 880.000 volledig elektrische auto's en 1,6 miljoen overige geëlektrificeerde modellen.

Als één van de mobiliteitsaanbieders in Europa streeft Uber naar een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in de vloot. Het bedrijf wil tegen 2030 een emissievrij mobiliteitsplatform bieden. Om dit te realiseren, is Uber van plan om tegen 2025 een actieve vloot van 100.000 elektrische auto's in te zetten in grote Europese steden, waaronder Londen, Parijs en Amsterdam. Een groot deel van die vloot zal bestaan uit de elektrische modellen van Kia. Uber plant om tegen 2025 de helft van alle gereden kilometers emissievrij af te leggen.

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen Kia en Uber is de gezamenlijke educatieve campagne die wordt uitgerold om elektrische auto's te promoten onder Uber-chauffeurs. Kia gaat ook testritten aanbieden om hen de volledig elektrische modellen van het merk zelf te laten ervaren.

Met een theoretisch rijbereik van 455 kilometer volgens WLTP (64 kWh-uitvoering), combineert de Kia e-Niro emissievrij rijden met praktische bruikbaarheid. Hij heeft een royaal interieur en biedt geavanceerde connectiviteit- en infotainmenttechnologie. De lithium-ion-polymeerbatterij van de e-Niro kan onder ideale omstandigheden in 54 minuten van nul tot tachtig procent worden geladen met behulp van een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

"Onze samenwerking met Uber gaat voor een stroomversnelling zorgen in de verduurzaming van het Europese wagenpark en is een grote stap richting emissievrije mobiliteit in Europa", zei Jason Jeong, President bij Kia Europe. "Zorgen voor schone lucht en minder geluidsoverlast in drukke steden heeft voor ons de hoogste prioriteit. Het partnership met Uber is een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van dat doel en we zijn erg trots dat we onze geavanceerde elektrische auto's kunnen aanbieden aan de chauffeurs, te beginnen met de e-Niro en de e-Soul."

Anabel Diaz, Regional Manager EMEA bij Uber: "We kijken ernaar uit om er samen met Kia voor te zorgen dat onze chauffeurs in heel Europa tegen aantrekkelijke voorwaarden toegang hebben tot de beste elektrische auto's in hun klasse. Emissievrije mobiliteit is voor ons meer dan alleen een doel - het is een noodzaak. We zijn vastbesloten om onze rol te spelen in het verduurzamen van het stadsvervoer, dus deze samenwerking is cruciaal om de elektrificatie van ons platform in heel Europa tegen 2030 te realiseren."

De samenwerking van Kia en Uber richt zich op ongeveer 20 Europese markten.

