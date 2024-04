Kia werkt met overheid aan mobiliteitsoplossingen

De informatie omvat onder meer de realtime gegevens over verkeersongevallen en waarschuwingen voor naderende ambulances, waardoor bestuurders sneller kunnen anticiperen. De slimme communicatie tussen voertuigen gaat ook helpen bij het verminderen van potentiële verkeersopstoppingen. Kia-rijders met een connected car kunnen de nieuwe functies vanaf het vierde kwartaal van dit jaar via een over-the-air update downloaden in hun auto.

De ondertekening van de Letter of Intent (LoI) vond plaats in het Namyang Research and Development Centre van de Hyundai Motor Group in Zuid-Korea. De ceremonie werd bijgewoond door Kees van der Burg, DG van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederland; Chang Song, President en Head of Advanced Vehicle Platform Division, Hyundai Motor Group; Olivier Pascal, General Manager en Head of Connectivity, Kia Connect GmbH; en Tyrone Johnson, Vice President en Head of Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH.

"Door de samenwerking met de Nederlandse overheid kunnen we niet alleen onze slimme connectiviteits- en mobiliteitsdiensten, maar ook de verkeersveiligheid verbeteren", zegt President Song.

Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat: "Ik ben zeer enthousiast over deze samenwerking. De innovatie in de mobiliteitssector is enorm. De mogelijkheden lijken onbeperkt in wat we kunnen doen om auto's veiliger te maken door innovatieve technologie. Het is goed dat Nederland de krachten bundelt met de Hyundai Motor Group door de data die wordt gegenereerd door de Nederlandse infrastructuur te combineren met de technologie van Kia en Hyundai".

Het project sluit aan bij de strategie van de Groep om over te stappen op SDx (software-defined everything), waarbij een gebruikersgericht mobiliteitsecosysteem wordt opgebouwd op basis van software en AI. Kia kijkt samen met Nederland naar andere mogelijkheden om de mobiliteitservaring verder te verbeteren.