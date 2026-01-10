Kia introduceert EV2

De EV2 is gebouwd op het elektrische E-GMP platform van Kia en belooft ondanks compacte buitenafmetingen met een binnenruimte die vergelijkbaar is met SUV's uit grotere segmenten. Dankzij de wielbasis van 2.565 millimeter zijn meerdere configuraties mogelijk. Er kan worden gekozen voor een vijfzitsconfiguratie of een vierzitsindeling met onafhankelijk verschuifbare achterstoelen.

De EV2 is uitgerust met het nieuwste ccNC-infotainmentsysteem, bestaande uit drie schermen met in totaal bijna 30-inch aan schermen: een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, een 5,3-inch touchscreen voor de klimaatregeling en een 12,3-inch centraal display. De sfeerverlichting en duurzame materialen onderstrepen de uitstraling van het interieur.

Een nieuw verschuifbaar en verstelbaar achterbanksysteem vergroot gebruiksgemak. De beenruimte achterin varieert van 885 millimeter naar 958 millimeter. Met de achterbank zo veel mogelijk naar voren geschoven, beschikt de EV2 over een bagageruimte tot 403 liter. Hij heeft ook een frunk van 15 liter, gering in zijn segment. Bij de standaard positie van de achterbank bedraagt de hoofdruimte 973 mm voor zowel de vier- als de vijfzitsconfiguratie. Bij de vierzitsversie is de hoofdruimte 968 mm wanneer de stoelen in de maximale achterste schuifpositie staan, en 955 mm in de maximale achterste schuif- en ligpositie.

Prestaties

De EV2 biedt twee batterij-opties: een 42,2 kWh variant en een batterij van 61,0 kWh met een extra groot bereik. De verwachte en dus theoretische actieradius bedraagt maximaal 317 kilometer voor de 42.2 kWh batterij en 448 kilometer met de 61kWh batterij. Beide versies zijn gebaseerd op een 400V-architectuur en kunnen van 10 tot 80 procent DC-snelladen in ongeveer 30 minuten. De EV2 is de eerste Kia die zowel 11 kW als 22 kW AC-laden ondersteunt. De 22 kW AC-laadmogelijkheid komt optioneel beschikbaar.

De EV2 biedt een geïntegreerde EV Route Planner en bidirectioneel laden via V2L (Vehicle-to-Load) en V2G (Vehicle-to-Grid) voorbereiding. Daarmee kunnen gebruikers externe apparaten van stroom voorzien of in de toekomst energie terugleveren aan het elektriciteitsnet.

De EV2 biedt een reeks rijhulpsystemen (ADAS) en connectiviteitsfuncties. Tot het aanbod behoren onder meer Snelwegassistentie (HDA 2.0), Autonome noodremassistentie (FCA 2.0), Adaptieve cruise control (NSCC-C), met fileassistentie, Dodehoekcamera (BVM), 360°-camera (AVM) en de nieuwste parkeerhulpsystemen. De slimme parkeerassistentie maakt het mogelijk om de EV2 van buitenaf in te parkeren met de smart key.

Het digitale gemak wordt verder vergroot met de Kia App, Digital Key 2.0 met NFC, Bluetooth en Ultra-Wideband-technologie, OTA-updates en upgrades via de Kia Connect Store. Het optionele Harman/Kardon-audiosysteem met acht luidsprekers tilt de audio-ervaring in de auto naar een nog hoger niveau.

Een verantwoorde keuze

Met de EV2 onderstreept Kia zijn streven naar duurzaamheid met de toepassing van tien materiaaloplossingen in zowel het interieur als het exterieur. Tot de toegepaste materialen behoren bio- en BTX-vrije exterieurverf, biogebaseerde kunststoffen, bio-PU-stoelbekleding en tapijten en vilt van gerecycled PET, afkomstig van gebruikte visnetten.

De EV2 wordt samen met de EV4 geproduceerd in de fabriek in Å½ilina, Slowakije. Door regionale productie worden transportroutes verkort, en werkgelegenheid binnen de Europese waardeketen ondersteund, waarmee elektrische mobiliteit duurzamer wordt.

In het voorjaar in Nederland

Kia start in februari 2026 met de productie van de EV2, te beginnen met de 42,2 kWh-versies. De varianten met de 61kWh batterij, waaronder de GT-line, gaan in productie vanaf juni 2026. Kia Nederland verwacht dat de eerste exemplaren vanaf eind maart in de showrooms staan en maakt in aanloop naar de marktintroductie het aanbod en de vanafprijzen bekend.