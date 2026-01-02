Kia in 2025 de grootste van Nederland

De grootste drijvende kracht achter het aanhoudende succes van Kia is het brede aanbod van volledig elektrische modellen, waaronder de EV6, EV9 en de nieuwste verkoopknaller van het merk: de EV3. De gewilde elektrische SUV is één van de best verkochte auto's van Nederland en werd uitgeroepen tot World Car of the Year 2025.

Tegelijkertijd bleef de Picanto onverminderd populair. Het meest compacte model van het merk was opnieuw de bestverkochte auto met verbrandingsmotor in Nederland. De Niro, Stonic en de recent vernieuwde Sportage versterkten daarnaast de positie van Kia in het B- en C-segment.

In het vierde kwartaal zette de aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen een volgende stap in zijn groeistrategie met de introductie van de EV4 en EV5, waarvan de eerste exemplaren in het vierde kwartaal werden afgeleverd aan klanten.

Daarnaast markeert 2025 voor Kia de start van een nieuw hoofdstuk in duurzame mobiliteit met de introductie van de PV5, het eerste model van een breed aanbod van volledig elektrische bedrijfswagens. Nog vóór zijn introductie in de Nederlandse showrooms is de PV5 al uitgeroepen tot International Van of the Year 2026, en de belangstelling vanuit ondernemend Nederland voor deze innovatieve en modulaire bedrijfswagen is groot.

2025 was voor Kia Nederland in meerdere opzichten een recordjaar. In mei bereikte het merk in ons land een belangrijke mijlpaal met de aflevering van de 500.000ste Kia, sinds de start van de import met de Sephia in 1993.