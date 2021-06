Kia verbetert UVO Connect-app

23 juni 2021 | Kia heeft de UVO Connect-app vernieuwd. De nieuwste versie heeft een extra strakke vormgeving, verbeterde menu's en nieuwe functies. Met de UVO Connect-app hebben gebruikers op afstand toegang tot voertuiginformatie, zoals ritgegevens en statistieken, voertuiglocatie en vergrendelingsstatus. EV-rijders kunnen de app gebruiken om de climate control in te stellen, de laadstatus te bekijken, slimme laadschema's te plannen en de actieradius te checken op basis van de resterende acculading.

UVO Connect is ook te gebruiken om vooraf navigatieroutes in te stellen, de radio- en Bluetooth-voorkeuren te wijzigen en verkeersinformatie op te vragen. Het systeem maakt het eveneens mogelijk om parkeerplaatsen te zoeken en de locaties en prijzen voor tankstations en oplaadpunten te bekijken.

De vernieuwde Kia UVO Connect-app is voorzien van nieuwe pictogrammen met verbeterde graphics voor een extra strakke en tegelijkertijd meer persoonlijke uitstraling. De app geeft nu een afbeeldingvan het Kia-model van de eigenaar weer en de bijgewerkte symbolen zijn ontworpen om de gebruikerservaring intuïtiever te maken. Het nieuwe, aanpasbare startmenu biedt snelkoppelingen naar veelgebruikte functies voor bijvoorbeeld eenvoudigere in-app-navigatie, terwijl gebruikers ook de verbindingsstatus van hun auto kunnen controleren en gemakkelijker agenda-afspraken en weersinformatie kunnen bekijken. Het nieuwe instellingenmenu verbetert de veiligheid en de gebruikerservaring met de trillingsfunctie en verbeterde vinger- en gezichtsherkenning.

De app biedt ook 'Last Mile Navigation' en 'Valet Parking Mode'* wanneer deze functies zijn geactiveerd. 'Last Mile Navigation' navigeert Kia-rijders via de app naar hun eindbestemming zodra hun auto is geparkeerd, terwijl 'Valet Parking Mode' gebruikers in staat stelt om hun auto op afstand in de gaten te houden wanneer deze door iemand anders wordt bestuurd. De bijgewerkte Kia UVO Connect-app kan ook worden gebruikt om mee naar de locatie van de geparkeerde auto te navigeren met behulp van augmented reality (First Mile Navigatie).

De nieuwe UVO Connect-app van Kia is per direct beschikbaar en kan worden gedownload via de Google Play- en Apple App-stores.

Kia werkt samen met Uber

15 juni 2021

Kia kondigt 5e generatie Sportage aan

31 mei 2021

Kia- bouwt 4 miljoenste auto in Europa

25 mei 2021

Kia EV6 per direct te bestellen

3 mei 2021