Kia toont interieur EV3 en EV4

Bij het creëren van het interieur van de Kia Concept EV3 heeft het CMF-designteam (Color, Materials, Finish) zich laten inspireren door het element Air, wat terug te zien is in de zeer lichte en transparante ambiance. Net als bij de Kia Concept EV4 heeft het CMF-team ook gebruik gemaakt van een reeks duurzame materialen die de impact van de auto op het milieu zouden verminderen, meer vrijheid in design zouden bieden en een ongekend niveau van kleurkeuze en afwerkingskwaliteit mogelijk zouden maken.

Voor de Concept EV3 zijn natuurlijke structuren toegepast om een lichtgewicht, slanker stoelontwerp te realiseren. Het uitzonderlijk sterke, duurzame vezelweefsel maakt een elegantere, moderne esthetiek mogelijk en is uitgevoerd in rustgevende, natuurlijke tinten. Voor de stoelbekleding is 3D Knit-technologie toegepast, wat niet alleen resulteert in een visueel verbluffend 3D-effect met een uitzonderlijk zacht oppervlak, maar ook een lage materiaalverspilling omdat er minder stiksels en verbindingen nodig zijn.

Duurzame materialen geïnspireerd door de natuur

Het materiaal dat Kia koos voor de binnenzijde van de consoletafel van de Concept EV3 is niet vervaardigd, maar geteeld. Marília Biill, Head of CMF Design bij Kia: "Mycelium, afkomstig van paddenstoelwortels, combineert een uitstekende sterkte met een extreem zacht oppervlak. Het ontwikkelen van geteelde materialen, een proces dat biofabricage wordt genoemd, is een belangrijk doel voor Kia. Door Mycelium te gebruiken, kunnen we de processen nabootsen die we in de natuur terugzien en deze gebruiken om duurzamere oplossingen te ontwerpen - het materiaal kan in elke gewenste vorm worden gekweekt met behulp van een mal"/

Het gebruik van Mycelium bevindt zich nog in een zeer vroeg stadium en als onderdeel van de duurzaamheidsstrategie werkt Kia samen met partners om de ontwikkeling van het materiaal te versnellen. Door het zelf verbouwen van eigen materialen kunnen processen worden vereenvoudigd en de vormgeving ervan makkelijker worden uitgevoerd, met een maximaal natuurlijk effect.

Voor het creëren van het interieur van de Concept EV4 heeft het CMF-team van Kia zich laten inspireren door het element Earth. Door op het 100 procent gerecycled katoen natuurlijke kleurstoffen toe te passen, die onder meer bestaan uit walnootschelpen en meekrapwortels, kan het team met dank aan de natuur een vrijwel eindeloze reeks tonaliteiten en tinten creëren.

Om in het interieur van de Concept EV4 een unieke en uitzonderlijk kwalitatieve sfeer te creëren, woof het team van Kia met de hand stoffen linten die zijn aangebracht op de opbergruimte en het dashboard. Deze handgemaakte aanpak creëert een 3D-effect dat net zo verbluffend en mooi is als de 3D Knit-afwerking van de stoelbekleding in de Concept EV3.

Om de esthetische aantrekkingskracht en functionaliteit van de consoletafel van de Concept EV4 te optimaliseren, hebben de CMF-designers van Kia zich tot hennepvezels gewend.