Kia test batterij op celniveau

Het prototype Battery Passport van Kia geeft inzicht in de actuele gezondheid (State of Health, SoH) van elke afzonderlijke cel. Dat maakt diagnoses mogelijk en helpt bij het volgen van de volledige levenscyclus van een accupakket. Voor elektrische-rijders levert dat verschillende voordelen op, zoals een langere acculevensduur, lagere onderhoudskosten en meer vertrouwen bij aankoop of verkoop van een gebruikte auto.

Kia heeft aanvullend op het vooronderzoek een speciale interne organisatie opgericht die experts uit het hele bedrijf samenbrengt om een eigen batterijpaspoortservice te ontwikkelen. Het team werkt samen met partners binnen de waardeketen van batterijen en gerelateerde netwerken. Het batterijpaspoort van Kia gaat verder dan de wettelijke vereisten door aanvullende veiligheidsgerelateerde gegevens te integreren.

Kia is van plan om deze dienst vanaf februari 2027 aan te bieden voor alle elektrische en hybride-modellen die in Europa worden verkocht, conform de vereisten van de EU-batterijverordening.

Praktijktesten

Voor de proef, die mede wordt gecoördineerd door de Technische Universiteit Delft, is een Kia EV3 uitgerust met een Dukosi-batterijcelmonitoringsysteem dat actuele gegevens van elke cel in het batterijpakket leest en doorstuurt naar het digitale batterijpaspoort.

Zodra de gegevens zijn geüpload, kunnen gebruikers, monteurs, toezichthouders en anderen actuele informatie over de staat van de batterij (in het Engels 'State of Health', SoH) bekijken via het infotainmentsysteem van de auto. Om de nauwkeurigheid en traceerbaarheid gedurende de gehele levensduur van de batterij te waarborgen, wordt het systeem automatisch bijgewerkt na ieder onderhoud. Voor toegang tot de tijdens de proef verzamelde batterijpaspoortgegevens is een door TNO ontwikkelde data-sharing pilot-omgeving gebruikt.

Het batterijpaspoort kan worden aangepast voor andere toepassingen in verschillende sectoren of andere automerken.

Multi-partner Europese proef

Achter de proeven met het batterijpaspoort staat een EU-breed gezamenlijk onderzoeksinitiatief. Het doel is te experimenteren en te leren van de uitdagingen en mogelijkheden van de implementatie van een EU-breed batterijpaspoort in een realistische context en met meerdere belanghebbenden. De technische en back-end integratie van het batterijpaspoort, die de veilige uitwisseling van gegevens tussen het voertuigsysteem en de betrokken partijen waarborgt, is mede uitgevoerd door Hyundai Mobis, de wereldwijde onderdelenleverancier van de Hyundai Motor Group.

In samenwerking met het door de EU gefinancierde DATAPIPE-project en het Nederlandse ARN, de organisatie die auto's en batterijen aan het einde van de levensduur recyclet, is onderzocht hoe digitale productpaspoorten in de toekomst mogelijk voordelen kunnen bieden. De meest recente versie van het EU-brede batterijpaspoort bevat meer dan 100 gegevensattributen.

Slimmer, betaalbaarder en duurzamer voor de klant

In tegenstelling tot traditionele meetsystemen die alleen zijn gericht op de algehele SoH van een batterijpakket of -module, registreert de meetoplossing van Kia cel-specifieke gegevens. Die diepere inzichten bieden praktische voordelen. Zo kunnen bijvoorbeeld eerder mogelijke problemen met de batterijpakket worden opgespoord, wat bijdraagt aan een langere levensduur en lagere kosten op de lange termijn. Dankzij de hogere precisie is ook gerichte reparatie mogelijk: defecte cellen kunnen afzonderlijk worden vervangen, in plaats van complete modules. Dat bespaart tijd én geld. Voor kopers van tweedehands elektrische auto's vergroten batterijgegevens het vertrouwen in de staat van de auto, wat de restwaarde ten goede komt.

Tot slot biedt deze transparantie een waardevolle bron voor beslissingen rond hergebruik en recycling. Door accupakketten langer in de omloop te houden, wordt verspilling verminderd en de ecologische voetafdruk kleiner.