Kia Rio en Picanto nu als GT-Line Editions

14 mei 2020 | De Picanto en Rio zijn er nu ook als GT-Line Edition. De nieuwste uitvoeringen van de bestsellers van Kia combineren de luxe van de DynamicLine met de sportieve uitstraling van de GT-Line. Beide modellen zijn per vandaag te bestellen en komen met een productvoordeel tot 1.350 euro.

De Picanto GT-Line Edition heeft sportieve bumpers, side-skirts en een dubbele uitlaat. De lichtmetalen velgen, het privacy glass, de mistlampen, LED-richtingaanwijzers, LED-dagrijverlichting, LED-achterlichten en 15 inch lichtmetalen velgen maken zijn sportieve uitstraling af. Van binnen vallen de lederlook bekleding met rode accenten en het D-shape stuurwiel op.

De Picanto GT-Line Editiono is onder meer voorzien van een 7 inch full map navigatiesysteem met AUX- en USB-aansluiting en voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto, een achteruitrijcamera en een lichtsensor. Ook standaard: Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening, airconditioning, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een verstelbare middenarmsteun, elektrisch bedienbare ramen rondom en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels.

De Rio GT-Line Edition onderscheidt zich met zijn sportieve bumpers, hoogglans zwarte dorpels, een dakspoiler, een dubbele uitlaat, 17-inch lichtmetalen velgen en speciale LED mistlampen vóór. Ook niet te missen zijn de chroomafwerking onder de zijruiten, het privacy glass en de elektrisch inklapbare buitenspiegels met geïntegreerde LED-richtingaanwijzers. Van binnen vallen de GT-Line bekleding in stof/lederlook combinatie en het D-vorm stuurwiel met geperforeerd lederen bekleding op. Andere blikvangers zijn de aluminium pedalen en de carbon-look afwerking van het dashboard.

De Rio is standaard onder meer uitgerust met een 7 inch full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera, TomTom Live Services en voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Hij biedt ook digitale radio (DAB+), cruise control, airconditioning, parkeersensoren achter, elektrisch bedienbare ramen rondom en een lichtsensor.

De sportieve GT-Line Editions van de Picanto en Rio zijn per direct te bestellen en uit voorraad leverbaar. De Picanto GT-Line Edition beschikt over de 49kW / 67pk sterke 1.0 MPi benzinemotor en is leverbaar vanaf € 16.495. De 74kW / 100pk sterke Rio GT-Line Edition 1.0 T-GDI is er vanaf € 22.745. Het productvoordeel kan oplopen tot € 1.350.

