Kia prijst Ceed en XCeed Plug-in Hybrid

13 februari 2020 | Kia maakt de prijzen van de Ceed Sportswagon en XCeed Plug-in Hybrid bekend. Beide modellen combineren een krachtige, emissievriendelijke aandrijflijn met slimme technologie en een rijke uitrusting. Ze zijn per direct te bestellen en in april 2020 leverbaar.De nieuwe modellen van Kia combineren een 1.6-liter 'Kappa' viercilinder GDI-benzinemotor (gasoline direct injection) met een 44,5 kW sterke elektrische motor die wordt gevoed door een lithium-polymeer-accu van 8,9 kWh. Het systeemvermogen van de aandrijflijn, die is gekoppeld aan een zestraps automaat met dubbele koppeling, levert een systeemvermogen van 141pk en een maximumkoppel van 265Nm.

De nieuwe Plug-in Hybrid modellen van Kia hebben een elektrische actieradius van 58 kilometer (XCeed) tot 60 kilometer voor de Ceed Sportswagon. Het regeneratieve remsysteem benut de kinetische energie om de accu te laden om het elektrische bereik te optimaliseren. Beide modellen zijn voorzien van het nieuwe Virtual Engine Sound System van Kia, dat voetgangers bij lage snelheden in de elektrische modus waarschuwt met virtuele geluiden.

De geëlektrificeerde aandrijflijn heeft geringe invloed op de binnenruimte. Zo is de accu naast de brandstoftank onder de achterbank geplaatst en dus niet, zoals bij veel andere Plug-in Hybrid modellen, onder de vloer van de bagageruimte, waar hij waardevolle laadruimte inneemt. Er is een speciale ruimte onder de bodem van de kofferbak om de laadkabel in op te bergen. Door de plaatsing van het accupakket is de praktische bagageruimte gelijk aan de XCeed en Ceed Sportswagon met verbrandingsmotoren.

De twee nieuwe plug-in modellen van Kia hebben unieke designkenmerken en speciale voorzieningen waarmee ze zich onderscheiden van de uitvoeringen op benzine of diesel. Zo zijn ze allebei voorzien van een nieuwe, gesloten tiger nose grille, voor aerodynamische efficiëntie, en een in het linker voorspatbord geïntegreerde laadaansluiting. De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid is daarnaast standaard voorzien van de bumpers van de Ceed Sportswagon GT-Line-modellen, die zorgen voor een betere luchtstroming en een sportieve uitstraling. Het nieuwe instrumentarium bevat onder meer een speciale laadindicator en displays die de werking van de aandrijflijn inzichtelijk maken. Het UVO Connect telematicasysteem biedt unieke functies waaronder de functie waarmee berijders beschikbare laadpunten in hun omgeving of onderweg kunnen vinden.

De 'Driver Only' functie van de klimaatregeling deactiveert alle luchtstromen in de cabine, behalve die rondom de bestuurder. Hiermee vraagt het systeem minder energie van de accu, terwijl de temperatuur op de bestuurderspositie op de gewenste temperatuur blijft. Het 'Driver Only'-systeem van Kia sluit niet alleen de luchtroosters maar zet ook zo nodig ventilatoren uit.

De Plug-in Hybrid modellen zijn uitgerust met een 8,9 kWh accu en de ingebouwde lader beschikt over een capaciteit van 3,3kW. Hierdoor zijn de plug-in modellen in circa drie uur opgeladen (van 0% tot 100%), middels 1-fase 16 ampère (AC). Ze zijn standaard uitgerust met een Type 2 aansluiting voor het laden met wisselstroom (AC). De nieuwe Plug-in Hybrid modellen worden standaard geleverd met een laadkabel voor publiek laden (Type 2) en een laadkabel voor thuisladen via wandcontactdoos. De Kia-dealer kan Plug-in Hybrid rijders volledig ontzorgen met laadoplossingen op maat voor thuis of op de zaak.

De Kia Ceed Sportswagon en XCeed Plug-in Hybrid zijn leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. Het aanbod begint met de DynamicLine. Deze uitvoering biedt standaard onder meer een 10,25 inch full map navigatiesysteem met UVO Connect en TomTom Live Services, DAB+ radio en een voorbereiding voor Apple CarPlay en Android Auto. Hij staat op 16-inch lichtmetalen velgen en is onder meer voorzien van cruise control, een licht- en regensensor, dual zone climate control, parkeersensoren achter en LED-koplampen en achterlichten. Hij staat bol van de rijhulpsystemen, zoals de actieve rijbaanassistentie, vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistentie. Ook standaard is de autonome noodremassistentie met voetgangersherkenning.

De DynamicPlusLine biedt boven de DynamicLine onder meer adaptieve cruise control, de autonome rijbaanvolgassistentie, snelheidsbordenherkenning, privacy glass en stoel- en stuurverwarming.

Het topmodel uit de reeks, de ExecutiveLine heeft een aantal extra's waaronder het 12,3 inch digitale instrumentencluster, een groot glazen schuif-/kanteldak en lederen bekleding. Ook standaard: een elektrisch bedienbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, ventileerbare voorstoelen en stoelverwarming achter. Naast een hoogstaand comfort biedt deze uitvoering extra gebruiksgemak met onder meer een in drie delen neerklapbare achterbank, een draadloos oplaadstation voor smartphones en een slimme automatische achterklep. Hij staat op 17-inch (Ceed Sportswagon) of 18-inch lichtmetaal (XCeed) en voegt nóg meer assistentiesystemen toe zoals dodehoekdetectie en kruisend verkeerdetectie achter.

De eerste exemplaren van de Ceed Sportswagon (vanafprijs € 34.495,-) en de XCeed (vanafprijs € 35.495,-) arriveren in april bij de Nederlandse Kia-dealers. Ook deze Kia-modellen komen uiteraard met standaard 7 jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie.

