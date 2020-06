Kia

Kia ontwikkelt digitaal instructieboekje

18 juni 2020 | Met de 'Kia Owner's Manual app' gaat Kia een gebruikershandleiding op basis van AI-technologie introduceren die in samenwerking met Google Cloud en Megazone is ontwikkeld. De het digitale instructieboekje is een mobiele app die met behulp van de smartphone-camera de naam en functies in modellen van Kia toelicht. In plaats van de geprinte handleiding er op na te slaan, kunnen bestuurders de app gebruiken om eenvoudiger informatie over individuele voorzieningen te vinden. De app biedt bovendien het voordeel dat hij functies snel en gemakkelijk kan uitleggen.

