Kia ontvouwt toekomstplannen

15 januari 2021 | Kia heeft tijdens een digitale presentatie de details bekendgemaakt van zijn nieuwe doel en ambities voor de toekomst. Met de nieuwe strategie, die is bekrachtigd door de nieuwe slogan 'Movement that inspires' transformeert het merk zich van autoproducent tot aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Om aan te geven dat het merk zich losmaakt van het traditionele businessmodel, heeft Kia vanaf nu een nieuwe bedrijfsnaam. Door 'Motors' uit de naam te verwijderen (voorheen 'Kia Motors Corporation') bevestigt Kia de verschuiving naar het aanbieden van innovatieve mobiliteitsproducten en -diensten die het dagelijks leven van klanten verbeteren.

Ho Sung Song, President en CEO van Kia Corporation, licht toe: "Bij Kia geloven we dat transport, mobiliteit en beweging een mensenrecht vertegenwoordigen. Onze visie is om wereldwijd duurzame mobiliteitsoplossingen te creëren voor consumenten en samenlevingen. Vandaag beginnen we met omzetten van onze visie in actie met de lancering van onze nieuwe purpose en strategie." Het nieuwe slogan van Kia, 'Movement that inspires', staat voor het doel om consumenten te inspireren met niet alleen nieuwe producten en diensten, maar ook hun ervaringen met het merk.

Het nieuwe doel van Kia benadrukt dat beweging aan de basis ligt van de menselijke ontwikkeling. Beweging stelt mensen in staat nieuwe plekken te zien, mensen te ontmoeten en ervaringen op te doen. Dit element is de essentie van het nieuwe Kia - menselijke vooruitgang mogelijk maken door opwindende nieuwe producten en zinvolle, handige diensten die klanten inspireren en tijd vrijmaken voor de activiteiten die ze het leukst vinden.

Artur Martins, Senior Vice President, Head of Global Brand & Customer Experience bij Kia: "Beweging heeft bij ons altijd centraal gestaan en het voortbewegen van mensen hoort tot de kern van ons bedrijf. Beweging helpt mensen om voortdurend vooruit te gaan, te verbeteren en te evolueren. Daarom geloven we bij Kia dat beweging inspireert tot nieuwe ideeën."

Kia is al meer dan 75 jaar actief in de 'movement' industrie. Het bedrijf begon met de productie van fietsen, motorfietsen en bestelwagens. Tegenwoordig is Kia een van de grootste autofabrikanten ter wereld en levert het personenauto's aan miljoenen mensen over de hele wereld. Met het nieuwe doel wil Kia naar eigen zeggen voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten over hoe ze bewegen en hoe hun beweging de wereld om hen heen beïnvloedt. Consumenten zijn steeds vaker op zoek naar flexibele, milieubewuste en geïntegreerde vormen van vervoer.

De nieuwe merkstrategie van Kia speelt in op deze veranderende verwachtingen door een reeks producten en diensten te ontwikkelen die wereldwijd voldoen aan de behoeften. Het brede scala aan milieubewuste mobiliteitsproducten en -diensten is gericht op de groeiende vraag van klanten over de gehele wereld naar flexibele, geïndividualiseerde mobiliteitsoplossingen, gedreven door data en nieuwe technologieën.

Om de nieuwe visie van het merk op mobiliteit te weerspiegelen, kondigt Kia vandaag een nieuwe bedrijfsnaam aan. Door 'Motors' uit de naam te schrappen, bevestigt Kia zijn toewijding aan de 'Plan S'-strategie, die is aangekondigd in 2020. Met deze nieuwe strategie wil het merk een leidende positie verwerven in de toekomstige mobiliteitssector, door de activiteiten uit te breiden met een nieuwe generatie elektrische auto's, mobiliteitsoplossingen en -diensten, speciale voertuigen (PBV's) en meer. Kia gaat tegelijkertijd over op een duurzamere productie door het gebruik van schone energie en recyclebare materialen.

Kia concentreert zich op het bereikbaar maken van elektrisch rijden voor het grote publiek, en heeft tegen 2027 de wereldwijde line-up versterkt met zeven nieuwe elektrische auto's. Het gamma is gebaseerd op het nieuwe Electric Global Modular Platform (E-GMP) en zal bestaan uit verschillende modellen, waaronder SUV's en MPV's. De nieuwe modellen worden voorzien van toonaangevende technologie op het gebied van bereik en snelladen.

Kia ontwikkelt ook een reeks nieuwe Purpose-Built Vehicles (PBV's) voor de zakelijke markt. Deze gespecialiseerde voertuigen worden gebaseerd op flexibele 'skateboardplatforms', en hebben modulaire carrosserieën die voldoen aan de specifieke mobiliteitsbehoeften van een breed scala aan zakelijke klanten en fleetowners. Partnerships met onder meer Canoo en Arrival maken het voor Kia mogelijk om op basis van deze modulaire 'skateboardplatforms' verschillende voertuigen aan te bieden die volledig zijn gericht op de functionele vereisten van gebruikers.

Als gevolg van de snelle en aanhoudende groei van e-commerce en autodeeldiensten, zal de vraag naar PBV's tegen 2030 naar verwachting vervijfvoudigen. Enkele voorbeelden van dit soort op maat gemaakte PBV's zijn deelauto's, logistieke voertuigen met een lage laadvloer en bestelauto's.

De verandering in de bedrijfsnaam staat ook voor de transformatie van de cultuur van de organisatie. President Song legt uit: "Het veranderen van onze bedrijfsnaam en het logo is niet alleen een cosmetische actie. We laten hiermee zien dat we onze horizon verbreden en nieuwe activiteiten ontplooien die de veranderende verwachtingen van onze klanten wereldwijd gaan overtreffen. Wat nog belangrijker is, het betekent ook dat we onze werkcultuur aanpassen, waarbij we de creativiteit van al onze medewerkers willen stimuleren door een inspirerende werkomgeving te creëren."

Een andere strategische activiteit binnen 'Plan S' is het aanbieden van milieuvriendelijke mobiliteitsdiensten, gericht op elektrisch en autonoom rijden in grote wereldsteden. Kia breidt onder meer de samenwerkingen en partnerships met wereldwijde bedrijven op het gebied van mobiliteitsoplossingen verder uit. In 2018 investeerde het bedrijf in Grab, het grootste bedrijf in Zuidoost-Azië dat zich bezighoudt met chauffeursdiensten, maaltijdbezorging en betalingsoplossingen. In 2019 startte Kia de samenwerking met Ola, een Indiaas bedrijf dat onder meer deeldiensten aanbiedt.

Kia zet ook andere mobiliteitsdiensten op, waaronder WiBLE, een joint venture voor autodelen in Madrid, met Repsol, het grootste energiebedrijf van Spanje. WiBLE exploiteert een vloot van 500 Niro's Plug-in Hybrid en is een van Europa's meest succesvolle deelauto-programma's, met meer dan 130.000 geregistreerde leden sinds de start. In september 2020 is KiaMobility gelanceerd, een nieuwe dienst in Italië en Rusland, waarmee de transformatie van het bedrijf tot leverancier van mobiliteitsoplossingen verder is versneld. KiaMobility wordt in de komende jaren op verschillende nieuwe markten geïntroduceerd.

In het eerste kwartaal van dit jaar onthult Kia het eerste model van een geheel nieuwe generatie elektrische auto's. Het model is gebaseerd op het nieuwe E-GMP-platform, heeft een op een crossover geïnspireerd design, een range van meer dan 500 kilometer en kan ongekend snel laden. Deze elektrische auto is wereldwijd de eerste Kia met het nieuwe logo.

Met de snel groeiende line-up mikt Kia op een aandeel van 6,6% in de wereldwijde BEV-markt tegen 2025 en wil het tegen 2026 een wereldwijde jaaromzet van 500.000 elektrische auto's realiseren.

Kia gaat de komende weken ook meer informatie vrijgeven over de nieuwe designrichting van zijn toekomstige producten en diensten, en komt met een nieuwe ontwerpfilosofie die de transformatie van het merk weerspiegelt.

Karim Habib, Senior Vice President en hoofd van het Kia Global Design Center, legt uit: "We willen dat onze producten een instinctieve en natuurlijke ervaring bieden die het dagelijkse leven van onze klanten verbetert. Het is ons doel om inventieve en opwindende elektrische auto's te creëren. De ideeën van onze ontwerpers en de purpose van het merk zijn meer dan ooit met elkaar verbonden, waarbij onze klanten centraal staan in alles wat we doen."

Kia onthult nieuw logo

6 januari 2021

Kia Niro is best verkochte auto van 2020

4 januari 2021

Kia lanceert 3 nieuwe GT-Line Editions

21 december 2020

Kia introduceert Sportage Black Edition

17 december 2020