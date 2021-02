Kia ontvouwt toekomstplannen 2021

9 februari 2021 | Kia heeft tijdens de CEO Investor Day een update gegeven omtrent de 'Plan S'-strategie voor zijn toekomstige activiteiten. De aanpassing van het plan voor de middellange tot lange termijn werd gepresenteerd door Ho Sung Song, President en CEO van Kia Corporation. "Kia is in 2021 herboren met een nieuw logo, een nieuw ontwerp en een nieuwe bedrijfsnaam", aldus Song. "Kia verandert in een merk dat klanten prikkelt en inspireert met innovatieve mobiliteitservaringen."

Met de transformatie van Kia wil het merk een breder portfolio ontwikkelen en het hele mobiliteitsecosysteem opnieuw definiëren. De eerste grote stap is de overgang van interne verbrandingsmotoren (ICE) naar elektrische aandrijvingen. De bijgewerkte 'Plan S'-strategie wordt ondersteund door drie kernpijlers: de versnelde overgang naar elektrische auto's (EV's), het introduceren van een line-up van Purpose Built Vehicles (PBV's) en het uitbreiden van toekomstige mobiliteitsdiensten.

Naar verwachting zijn de milieuvriendelijke modellen zoals EV's, HEV's en PHEV's in 2030 verantwoordelijk voor 40 procent van alle verkopen van Kia, met een jaarlijkse verkoopdoelstelling van 1,6 miljoen eenheden. Als onderdeel hiervan streeft Kia ernaar de verkoop van volledig elektrische auto's te laten groeien tot 880.000 eenheden en wil het in 2030 wereldwijd leider zijn op dat gebied.

De line-up van elektrische modellen van Kia is in 2026 uitgebreid met 11 nieuwe modellen. Hiervan worden er zeven gebouwd op het nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en 4 zijn er gebaseerd op nieuwe modellen die ook met een verbrandingsmotor verkrijgbaar zijn. De eerste van de nieuwe generatie elektrische auto's op E-GMP wordt nog dit jaar geïntroduceerd.

De nieuwe modellen op E-GMP worden ontwikkeld om de lat in het segment te verhogen op het gebied van bereik, prestaties, interieurruimte en technische innovaties. Deze elektrische auto's worden als het ware slimme apparaten met verregaande toepassing van onder meer Audio Video Navigation Telematics (AVNT), Over-the-Air technologie (OTA) en Feature on Demand diensten (FoD).

De eerste volledig elektrische Kia van de nieuwe generatie heeft de codenaam CV en zal worden uitgerust met HDA2-technologie (Highway Driving Assist Level 2). Vanaf 2023 zijn de nieuwe EV's van Kia beschikbaar met Highway Driving Pilot (HDP), een cruciale ontwikkeling om op niveau 3 autonoom te kunnen rijden. De details en technische specificaties van de CV worden volgende maand bekend gemaakt.

Kia zal zijn eerste Purpose Built Vehicle (PBV) in 2022 onthullen, waarna meer modellen volgen op basis van de marktbehoeften. Het merk streeft naar een jaarlijkse verkoop van 1 miljoen eenheden tegen 2030 en heeft de ambitie om wereldleider te worden in dit segment. Daartoe ontwikkelt Kia een brede line-up van op maat gemaakte voertuigen op basis van zijn speciaal ontworpen skateboardplatforms waarop ook elektrische bedrijfswagens kunnen worden geproduceerd.

Kia wil de PBV-activiteiten verder uitbreiden door middel van open innovatie en samen te werken met andere bedrijven om zowel kleine als grote platforms te ontwikkelen voor onbemande bezorg- en e-commerce-diensten. Kia gaat ook in eigen beheer schaalbare platforms en technologieën ontwikkelen, aangezien het merk verwacht dat de vraag naar deze diensten wereldwijd zal toenemen.

Op B2C-gebied gaat Kia de bestaande diensten verder uitbreiden. Zo wordt in Spanje de autodeeldienst Wible uitgebreid met Wible Más en Wible Empresas (voorlopige naam). De dienst 'KiaMobility', die in september vorig jaar als proefproject in Italië en Rusland werd gelanceerd, zal ook in andere Europese markten worden uitgerold.

In de overheidssector en B2B-markt gaat Kia een EV-gebaseerde dienst lanceren die abonnementen en autodelen combineert. Met dit nieuwe mobiliteitsconcept kunnen auto's doordeweeks zakelijk worden ingezet en in het weekend door particulieren worden gehuurd.

'Kia Flex', het abonnement dat in 2019 in Korea werd geïntroduceerd, gaat later dit jaar wereldwijd verder onder de naam 'Kia Subscription'. De service zal worden verleend door Sixt Leasing, dat vorig jaar werd overgenomen door de Hyundai Motor Group. De benodigde voertuigen worden geleverd door de regionale partners en dealers.

Kia voorspelt een groei van de operationele winst dit jaar, op basis van een hoger verkoopvolume en een verbeterde gemiddelde verkoopprijs (ASP) en productmix.

In het kort:

Wereldwijd geplande verkoop 2021: 2.922.000 eenheden, 12,1% meer dan vorig jaar

Omzet 2021: 65,6 triljoen KRW, 10,8% meer dan vorig jaar

Operationele winst 2021: 3,5 triljoen KRW, een stijging van 70,1% versus vorig jaar

Nu de winstgevendheid van nieuwe EV-modellen toeneemt, heeft Kia zijn bedrijfswinstmarge-doelstellingen naar boven bijgesteld ten opzichte van de cijfers die aanvankelijk vorig jaar waren aangekondigd. Kia mikt nu op 5,4% operationele winstmarge in 2021 en 7,9% in 2025.

Kia is voornemens de verkoop op middellange en lange termijn te verhogen naar 3,8 miljoen exemplaren in 2025. Het verkoopaandeel van milieuvriendelijke auto's zal naar verwachting tegen 2021 ongeveer 10 procent bedragen, en tegen 22% in 2025.

Kia verwacht dat de verbetering van de ASP en de productmix, die vorig jaar leidde tot een verbetering van de winstgevendheid, zal worden voortgezet. Het bedrijf verwacht dat met name het verkoopaandeel van SUV's zal blijven stijgen, van 56 procent in 2020 tot 65 procent in 2025.

Kia verwacht dat met de introductie van de nieuwe generatie EV's de winstgevendheid zal verbeteren. Het merk verwacht in 2025 met elektrische auto's een winstgevendheid te behalen op het niveau van conventionele modellen met een verbrandingsmotor. Het bedrijf verwacht ook dat de kosten van elektrische voertuigen voortdurend zullen worden verlaagd door schaalvoordelen als gevolg van de uitbreiding van het EV-volume en de verlaging van materiaalkosten door belangrijke investeringen in R&D.

Kia verwacht dat de investeringsuitgaven tussen 2020 tot 2025 naar verwachting 29 triljoen KRW gaan bedragen. Kia handhaaft het jaarlijkse investeringsniveau van ongeveer 5 triljoen KRW (idem), waarbij de huidige investeringen in bestaande traditionele bedrijfssegmenten worden verminderd en het aandeel van de strategische investeringen voor toekomstige projecten geleidelijk wordt verhoogd. Bovendien zal Kia de investeringen in R&D verder uitbreiden.

