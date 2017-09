Kia Proceed Concept

Kia onthult Proceed Concept

7 september 2017 | Kia Motors heeft nieuwe beelden van de Proceed Concept vrijgegeven. Het nieuwe conceptmodel van Kia beleeft zijn werelddebuut in september 2017 op de internationale autoshow (IAA) van Frankfurt. De Proceed Concept is ontworpen in het Europese designcentrum van Kia in Frankfurt, op slechts 500 meter van de plek waar het model zijn werelddebuut zal beleven. Hij heeft een voor Kia nieuwe carrosserievorm. De langere, sportieve 'hot hatch' behoudt de atletische uitstraling van de huidige Kia pro_cee'd en combineert zijn opvallende uiterlijk met praktische veelzijdigheid. De Proceed Concept maakt de contouren van de nieuwste generatie Kia cee'd duidelijk zichtbaar.