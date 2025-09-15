 15 september 2025

Kia Stonic

Kia onthult nieuwe Stonic

15 september 2025 - Kia onthult de tweede generatie van de Stonic. Het designteam van Kia heeft de Stonic volledig opnieuw vormgegeven, geïnspireerd door de zogenaamde Opposites United-designfilosofie. De vernieuwde voorzijde is voorzien van Kia's kenmerkende Star Map Signature Lighting, terwijl het nieuwe lijnenspel doorloopt naar de eveneens vernieuwde achterzijde. Hij heeft ook opgefriste 16- en 17-inch lichtmetalen velgen en het kleurenpalet is uitgebreid met Adventurous Green en Yacht Blue. De compacte afmetingen van de vorige versie blijven grotendeels behouden, met één uitzondering: de lengte nam met 25 millimeter toe door de nieuw ontworpen voor- en achterbumpers.

Het interieur van de nieuwe Stonic is in lijn gebracht met dat van de recent geïntroduceerde modellen. De centraal in het vernieuwde interieur is het panoramische dubbele display met twee 12,3-inch schermen. De traditionele bediening van de klimaatbeheersing is vervangen door het van andere Kia-modellen bekende multimode touchscreen met een interface waarmee de bestuurder kan schakelen tussen klimaatinstellingen en infotainmentmenu's. Hij heeft voortaan ook USB-C-poorten, een draadloze smartphonelader en nieuwe sfeerverlichting.

Kia

De nieuwe Stonic is uitgerust met Kia Connect met cloudgebaseerde diensten waaronder actuele voertuigdiagnostiek. Stonic-rijders kunnen hun auto op afstand bedienen en ermee communiceren via de Kia-app. Met de Digital Key kan de Stonic worden ontgrendeld en gestart met een compatibele smartphone of smartwatch.

Veiligheid

De nieuwe Stonic is leverbaar met een uitgebreide reeks rijhulpsystemen die. Blind-spot Collision Avoidance Assist gebruikt radarsensoren in de achterbumper om dode hoeken te bewaken en botsingen bij rijstrookwissels te helpen voorkomen. Safe Exit Warning waarschuwt inzittenden voor naderende weggebruikers voordat de deuren worden geopend. Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 combineert een voorcamera en radarsensoren om potentiële gevaren op de weg te detecteren en botsingen te beperken of te voorkomen. Smart Cruise Control past de snelheid automatisch aan op basis van GPS-gegevens, bijvoorbeeld vóór bochten. Highway Driving Assist helpt de bestuurder een veilige afstand te bewaren en Lane Following Assist ondersteunt om in het midden van de rijstrook te blijven.

Kia

Leverbaar in Nederland

De nieuwe Kia Stonic arriveert medio december 2025 bij de Kia-dealers. Hij wordt in Nederland uitsluitend geleverd als 115 pk sterke 1.0 T-GDi Mild Hybrid (MHEV) in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat.