Kia onthult nieuwe Stonic

Het interieur van de nieuwe Stonic is in lijn gebracht met dat van de recent geïntroduceerde modellen. De centraal in het vernieuwde interieur is het panoramische dubbele display met twee 12,3-inch schermen. De traditionele bediening van de klimaatbeheersing is vervangen door het van andere Kia-modellen bekende multimode touchscreen met een interface waarmee de bestuurder kan schakelen tussen klimaatinstellingen en infotainmentmenu's. Hij heeft voortaan ook USB-C-poorten, een draadloze smartphonelader en nieuwe sfeerverlichting.

De nieuwe Stonic is uitgerust met Kia Connect met cloudgebaseerde diensten waaronder actuele voertuigdiagnostiek. Stonic-rijders kunnen hun auto op afstand bedienen en ermee communiceren via de Kia-app. Met de Digital Key kan de Stonic worden ontgrendeld en gestart met een compatibele smartphone of smartwatch.

Veiligheid

De nieuwe Stonic is leverbaar met een uitgebreide reeks rijhulpsystemen die. Blind-spot Collision Avoidance Assist gebruikt radarsensoren in de achterbumper om dode hoeken te bewaken en botsingen bij rijstrookwissels te helpen voorkomen. Safe Exit Warning waarschuwt inzittenden voor naderende weggebruikers voordat de deuren worden geopend. Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 combineert een voorcamera en radarsensoren om potentiële gevaren op de weg te detecteren en botsingen te beperken of te voorkomen. Smart Cruise Control past de snelheid automatisch aan op basis van GPS-gegevens, bijvoorbeeld vóór bochten. Highway Driving Assist helpt de bestuurder een veilige afstand te bewaren en Lane Following Assist ondersteunt om in het midden van de rijstrook te blijven.

Leverbaar in Nederland

De nieuwe Kia Stonic arriveert medio december 2025 bij de Kia-dealers. Hij wordt in Nederland uitsluitend geleverd als 115 pk sterke 1.0 T-GDi Mild Hybrid (MHEV) in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een zeventraps automaat.