Kia onthult nieuwe Sportage

1 september 2021 | Kia heeft de Europese versie van de nieuwe Sportage onthuld. De nieuwste generatie combineert een slank en gespierd design met een modern interieur met een zwevend, gebogen beeldscherm en het allernieuwste op het gebied van connectiviteit. De Europese Sportage staat op een nieuw platform en is volledig afgestemd op de wensen van Europeanen. Door het slimme concept biedt de nieuwe Sportage meer hoofd-, been- en bagageruimte dan zijn voorganger. De hybride-aandrijflijnen zorgen voor een forse verlaging van de uitstoot en een lager brandstofverbruik. De Sportage is nu voor het eerst ook verkrijgbaar als Plug-in Hybrid (PHEV).

De nieuwe Sportage is de eerste generatie die geheel is ontworpen volgens de nieuwe designtaal van Kia. Het Opposites United exterieurdesign van deze Sportage heeft als doel om de SUV een dynamische en assertieve uitstraling te geven. Van voren is de nieuwe Sportage direct te herkennen aan de zwarte grille die zich uitstrekt over de gehele breedte. Het is een moderne interpretatie van de Tiger Nose grille, gecombineerd met de futuristisch uitziende boomerang-style dagrijverlichting, die is geïntegreerd met de Matrix LED-koplampen. Een primeur voor de Europese Sportage is het in zwart uitgevoerde dak dat het profiel accentueert en de unieke C-stijl benadrukt. De chromen schouderlijn loopt door tot aan de achterkant en is visueel geïntegreerd in de achterspoiler, voor een extra sportieve uitstraling. Aan de achterkant valt het fastback-ontwerp op dat naadloos overgaat in de achterlichten die op in de carrosserie zijn geïntegreerd. Ze zijn visueel met elkaar verbonden, waardoor de nieuwe Sportage van achteren een brede indruk maakt. Afhankelijk van de gekozen uitvoering, staat de nieuwe Sportage op 17-inch, 18-inch of 19-inch lichtmetalen velgen met een variëteit aan designs, kleuren en afwerkingen.

Kenmerkend voor de Sportage is het dashboard dat is voorzien van een groot, gebogen display dat bestaat uit twee schermen van 12,3 inch. Het infotainmentsysteem is over-the-air te updaten en met de connectiviteitssoftware kunnen gebruikers op afstand verbinding maken met hun Sportage via Kia Connect, de smartphone-app. De technologie geeft gebruikers ook toegang tot functies zoals de Kia Live Services, online navigatie, online spraakherkenning en agenda-integratie vanaf de smartphone, die supersnel draadloos is op te laden. Het geluidssysteem wordt verzorgd door Harman Kardon.

De nieuwe Europese versie is 1.865 mm breed, 1.645 mm hoog, 4.515 mm lang en heeft een wielbasis van 2.680 mm. Op de tweede zitrij hebben passagiers beschikking over 996 mm beenruimte en de bagageruimte meet 587 liter (VDA). Voor extra bagage of grote voorwerpen kunnen de achterstoelen worden neergeklapt in een 40:20:40 verdeling, met als resultaat een maximale bagageruimte van 1.776 liter.

De nieuwe Sportage is er ook als extra sportieve GT-Line, die verkrijgbaar is in opvallende carrosseriekleuren. Het interieur van deze versie onderscheidt zich met de opvallende, witte stylingdetails die contrasteren met de zwarte materialen.

Bij de Sportage Hybrid (HEV) is het batterijpakket onder de tweede zitrij geplaatst, waarbij de beenruimte gelijk blijft aan die van de reguliere Sportage met benzinemotor. Bij de Sportage Plug-in Hybrid (PHEV) is de hoogspanningsaccu centraal tussen de twee assen onder de carrosserie geplaatst, wat zorgt voor een evenwichtige gewichtsverdeling.

De Sportage Plug-in Hybrid is uitgerust met een 180 pk sterke 1.6 T-GDI benzinemotor in combinatie met een 13,8 kWh lithium-ion-polymeerbatterijpakket. Deze aandrijflijn heeft een systeemvermogen van 265 pk.De Sportage Hybrid (HEV) is voorzien van dezelfde 1.6 T-GDI motor, die in dit geval is gekoppeld aan een elektromotor met een lithium-ion-polymeerbatterij van 1,49 kWh. Het totale systeemvermogen van de Sportage Hybrid bedraagt 230 pk.

De nieuwe 1.6 T-GDI benzinemotor is ook beschikbaar met een mild hybridesysteem (MHEV) dat is ontwikkeld om de uitstoot en het verbruik te verminderen. Hij is in Nederland verkrijgbaar als 150 pk-versie.

Het nieuwe platform waarop de vijfde generatie van de Sportage is gebaseerd, heeft ook een grote invloed gehad op de rijeigenschappen. De nieuwe Sportage heeft op dit terrein verschillende primeurs in petto, waaronder het Terrain Mode. Dit systeem past automatisch de instellingen van de Sportage aan voor een optimale rijdynamiek in elke situatie, ook op besneeuwde, modderige of onverharde wegen. Als de Sportage niet in Terrain Mode staat, schakelt het automatisch over op Drive Mode, waarbij de bestuurder kan kiezen uit Comfort, Eco of Sport.

De ADAS-technologieën van Kia helpen de nieuwe Sportage bij het vermijden van potentiële gevaren en daarmee inzittenden en andere weggebruikers tijdens elke rit te beschermen. Een belangrijk onderdeel van het DriveWise ADAS-pakket is het toonaangevende Forward Collision-Avoidance Assist System met Junction Turning, dat aanrijdingen met tegemoetkomende auto's helpt voorkomen bij het linksafslaan opkruispunten.

De op de navigatie gebaseerde Smart Cruise Control (NSCC) houdt de nieuwe Sportage op snelwegen op een veilige snelheid met behulp van realtime navigatiegegevens. Bij bijvoorbeeld bochten, vermindert het systeem automatisch de rijsnelheid, nog voordat de bocht wordt bereikt, en accelereert de Sportage terug naar de oorspronkelijke snelheid wanneer de bocht is genomen.

