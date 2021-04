Kia Motors heet voortaan Kia

28 april 2021 | Kia Motors Nederland B.V. heet vanaf nu Kia Nederland B.V. De nieuwe naam weerspiegelt de verbrede visie van het merk, onderdeel van 'Plan S', de langetermijnstrategie die vorig jaar werd onthuld om een leidende positie te verwerven in de wereld van duurzame mobiliteit. Belangrijke pijlers onder deze strategie zijn de volgende generatie EV's, nieuwe mobiliteitsoplossingen, PBV's (Purpose Built Vehicles) en een duurzame productie door toepassing van schone energie en recyclebare materialen.

Kia wil elektrisch rijden bereikbaar maken voor het grote publiek. Het merk gaat dan ook tegen 2026 het wereldwijde productgamma versterken met zeven nieuwe dedicated elektrische modellen, die zijn gebaseerd op het nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Alle modellen komen met toonaangevende technologie voor een zo groot mogelijk bereik en zeer korte laadtijden. Het eerste model van de nieuwe generatie volledig elektrische auto's, de ultramoderne EV6, is recentelijkgeïntroduceerd.

Léan Verstoep, Managing Director van Kia Nederland B.V.: "Dat het weglaten van één woord zo'n groot effect kan hebben. We zijn blij met de eerste reacties die we hebben gekregen op onze nieuw ingeslagen weg en de EV6, de eerste emissievrij rijdende Kia van de volgende generatie is buitengewoon goed ontvangen. De toekomst bij Kia is begonnen en ziet er veelbelovend uit!"

