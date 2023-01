Kia is grootste merk van Nederland in 2022

Kia presteerde vorig jaar sterk in zowel de zakelijke als particuliere markt. Naast de bekende bestsellers Picanto en Niro, de bestverkochte auto van Nederland in 2020 én 2021, waren ook de verschillende modellen uit de Ceed-familie en de nieuwe Sportage zeer geliefd in ons land.

Een van de grootste succesfactoren van het merk is het snel groeiende portfolio van volledig elektrische modellen. De Kia EV6, Auto van het Jaar 2022, was dan ook één van de andere grote pijlers onder de succesformule, die niet alleen bestaat uit gewilde en duurzame auto's, maar ook uit een breed pakket van innovatieve mobiliteitsdiensten en laadoplossingen.

De nieuwe strategie van Kia leidt jaar op jaar tot Europese records, waaronder het nieuwe marktleiderschap in Nederland in 2022. Enkele van de meest opvallende Nederlandse cijfers uit het afgelopen jaar:

Kia registreerde vorig jaar in Nederland 30.036 auto's en behaalde daarmee een overall marktaandeel van 9,6%, op ruime afstand van de nummer 2

De top 5 van best verkochte automerken van Nederland wordt gecomplementeerd door Volkswagen met 25.993, Toyota met 25.362, Peugeot met 21.242 en BMW met 17.138 auto's.

Met een landelijk EV-marktaandeel van 9,2% was Kia ook het grootste elektrische automerk van Nederland

61% van de in Nederland verkochte Kia-modellen was geëlektrificeerd: 61% (MHEV / HEV / PHEV / EV), 47% (HEV / PHEV / EV), 22% van het verkoopvolume was volledig elektrisch (EV)

Van de 6730 volledig elektrische Kia-modellen in 2022 was: 51% een Niro EV, 46% een EV6, 3% een e-Soul

Met 22.894 registraties was Kia eveneens het grootste automerk in de zakelijke markt.

Kia stond ook aan de top in het private lease segment, met 6.782 registraties.

De Picanto staat nog steeds met ruime afstand aan kop in het A-segment

Van Kia-bestseller Niro was in 2022: 52% van de verkochte exemplaren de vorige generatie en 48% de nieuwe, 47% van de verkoopmix volledig elektrisch (HEV 46% en PHEV 7%)

De (Pro)Ceed was de nummer 1 in het C-segment:

De Ceeds hebben tezamen een segmentaandeel van 15%, 71% van de Ceeds was een Ceed SW (16% een ProCeed en 13% een Ceed Hatchback)

De Sportage was, mede dankzij zijn geëlektrificeerde aandrijflijnen, als vanouds in trek bij SUV-minnend Nederland. 65% van de registraties was een HEV en 20% een PHEV

De EV6 heeft de Nederlandse markt bestormd. 84% van de EV6-rijders koos voor de grootste accu (77,4 kWh) en de meest populaire uitvoeringen waren de rijk uitgeruste Plus (45%) en nog luxere GT-Line (27%)

Léan Verstoep, President & CEO van Kia Nederland over het succesjaar 2022: "De gehele Kia-organisatie is trots op de behaalde resultaten. De Kia-dealers hebben fantastisch werk geleverd. En tegelijkertijd zijn we dankbaar voor het vertrouwen van de 30.036 particulieren, leaserijders, ondernemers en fleetowners die in 2022 voor Kia hebben gekozen. Het marktleiderschap is voor ons geen doel op zich, maar wél het best mogelijke resultaat van de perfecte som der delen. Bij Kia gaat het dan ook niet alleen om aantallen, maar vooral om een hoge klantentevredenheid, de implementatie van onze nieuwe merkstrategie, de lancering van baanbrekende elektrische modellen en de uitrol van innovatieve retail- en mobiliteitsconcepten."

Kia wil een leidend wereldmerk worden in duurzame mobiliteit en heeft met de nieuwe strategie een solide basis gelegd om het doel te bereiken. "Duurzaam succes, dát is voor ons belangrijk. Ook in het nieuwe jaar komen we met veel nieuws, waaronder ons nieuwe topmodel, de dedicated elektrische EV9 en nieuwe mobiliteitsdiensten. We werken onder meer aan oplossingen waarbij de auto een rol gaat spelen in het elektriciteitsnet, en verwachten dit jaar met belangrijk nieuws te komen. We kijken samen met de dealers uit naar een veelbelovend 2023, en verder!"