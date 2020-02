Kia tweemaal in de prijzen bij iF Design Awards 2020

11 februari 2020 | De Kia XCeed en de 'Imagine by Kia' concept car zijn beide bekroond met een iF Design Award 2020. De dynamische cross-over en het futuristische studiemodel zijn de nieuwste ontwerpen van Kia die de prestigieuze onderscheiding krijgen van het iF International Forum Design uit Hannover.De teller van iF Design Awards voor Kia staat inmiddels op twintig, stuk voor stuk erkenningen voor de succesvolle designstrategie van het merk. Kia won de eerste iF Design Award in 2010.

De Imagine by Kia is een elektrische auto die het design van een sportieve sedan combineert met dat van een gespierde SUV en een ruime, veelzijdige cross-over. Hij is voorzien van een laag geplaatste accu die via inductie is te laden en die twee elektromotoren voorziet van stroom. Kia zet vol in op elektrificatie en dit studiemodel, dat in 2019 werd onthuld op de autosalon van Genève, is een spannende voorproef van de innovatieve voorzieningen en het design van toekomstige emissievrij-rijdende modellen van het merk. De concept car van Kia werd door de jury van het designinstituut bekroond tot het beste 'Professional Concept' van 2020.

De Kia XCeed combineert een SUV met de afmetingen van een hatchback. De expressieve en dynamische cross-over is in de tweede helft van 2019 geïntroduceerd en de eerste geëlektrificeerde versie, de XCeed Plug-in Hybrid, volgt binnenkort. De overwinning van de XCeed in de categorie 'Product' betekent dat nu alle vier modellen van de nieuwe Ceed-familie zijn bekroond met een iF Design Award. Kia werd in 2019 al onderscheiden met een iF Design Award hattrick voor de vijfdeurs Ceed hatchback, de Ceed Sportswagon en de ProCeed shooting brake.

De iF Design Award, opgericht in 1953, is één van de meest prestigieuze designprijzen ter wereld en wordt elk jaar georganiseerd door het iF International Forum Design GmbH in Hannover, het oudste onafhankelijke designinstituut ter wereld. Voor de awards in 2020 heeft de internationale jury van 78 designexperts in totaal 7.298 inzendingen uit 56 landen beoordeeld en in zeven categorieën een winnaar verkozen. De iF Design Award omvat de volgende categorieën: Product, Communicatie, Verpakking, Architectuur, Interieurarchitectuur, Serviceontwerp en Professioneel Concept. De winnaars nemen hun prijzen op 4 mei aanstaande in ontvangst tijdens de 'iF Design-tentoonstelling' in het Friedrichstadt-Palast in Berlijn, de UNESCO City of Design.

