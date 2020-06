Kia geeft details iMT vrij

24 juni 2020 | Kia Motors onthult meer details van zijn nieuwe 'intelligent Manual Transmission' (iMT) voor een nieuwe serie mild-hybrids (MHEV). Het 'clutch-by-wire' systeem is ontworpen om de brandstofefficiency te vergroten en de CO2-emissies te beperken, met behoud van de rijbeleving van een handbak.

De iMT-koppeling, die in de 48V MHEV-aandrijflijn is geïntegreerd, wordt volledig elektronisch aangestuurd in plaats van mechanisch. De iMT werkt samen met de mild-hybrid hulpmotor (MHSG) om de motor, terwijl de auto uitrolt tot stilstand, sneller uit te schakelen dan Kia's Idle Stop & Go start-stopsysteem dat doet. Deze technologie vergroot volgens Kia de overall brandstofefficiency en beperkt CO2-emissies in de praktijk met zo'n 3%.

Bij de iMT blijft de gekozen versnelling ingeschakeld, zelfs met de motor uit. De krachtbron start weer in dezelfde versnelling zodra de bestuurder het rem- of gaspedaal aanraakt dankzij een 'stoot' energie afkomstig van de MHSG. De MHSG herstart de motor in neutraal (met een open koppeling) wanneer de bestuurder het koppelingspedaal intrapt om van versnelling te wisselen.

Hoe het werkt, stap voor stap:

De bestuurder laat de versnelling ingeschakeld tijdens het uitrollen, waardoor de auto rustig vaart mindert (bijv. voor een bocht of kruispunt);

Bij een ingeschakelde versnelling stuurt de iMT een elektronisch signaal naar de versnellingsbak en de MHSG, om de motor soepel uit te schakelen en de koppeling te openen;

Wanneer de motor is uitgeschakeld, blijft de auto 'zeilen', waarbij de open koppeling het afremmen beperkt en de auto in staat stelt de kinetische energie optimaal te benutten;

Wanneer de bestuurder het gaspedaal indrukt om snelheid te maken, of de koppeling intrapt om te schakelen, herstart de MHSG de motor in de gekozen versnelling of in neutraal (met een open koppeling);

De stroom vanuit de MHSG en 48V batterij brengt de motor en versnellingsbak direct op de juiste snelheid;

Wanneer de auto onder een bepaalde snelheid komt, herstart de motor met behulp van het MHEV-systeem en sluit de koppeling.

Kia's nieuwe iMT is ontwikkeld in het Hyundai Motor Europe Technical Centre in Offenbach (Duitsland), onder leiding van Dr. Michael Winkler, Head of Powertrain. "Een conventionele automaat of een automaat met dubbele koppeling is een prima oplossing voor veel bestuurders. Met name Europese automobilisten geven er echter nog steeds de voorkeur aan om zelf te schakelen. Daarom zijn we er met de iMT in geslaagd de 'klassieke' handbak te elektrificeren, in lijn met de elektrificatie van onze modellen."

Hoewel de iMT gebruikmaakt van nieuwe 'clutch-by-wire' technologie in plaats van een mechanische verbinding tussen bestuurder en versnellingsbak, blijft de bediening ervan plus de rijbeleving vergelijkbaar met die van een conventionele handbak. Het koppelingspedaal functioneert op vergelijkbare wijze, maar is nog beter te doseren vanwege de elektronische aansturing van de koppeling. Een duidelijk 'aangrijppunt' garandeert het soepel wisselen van gangen.

De iMT debuteert in verschillende MHEV-modellen in combinatie met de nieuwste 'Smartstream' motoren van Kia. De eerste is de Ceed-modelfamilie, die leverbaar is met de nieuwe 'EcoDynamics+' varianten, voorzien van een 1.6-liter CRDi dieselmotor en mild-hybrid systeem. De iMT wordt tevens toegepast in de vernieuwde Kia Rio EcoDynamics+, die vanaf deze herfst leverbaar wordt met een nieuwe 1.0-liter T-GDi benzine-mild-hybrid motor. De nieuwe versnellingsbak is in de toekomst ook beschikbaar voor diverse andere Kia-modellen, in combinatie met een serie nieuwe motoren en MHEV-uitvoeringen.

