Kia EV3 en EV6 nu als GT-Line Business Editions

En bij registratie in 2025 is er dubbel voordeel te behalen. Niet alleen is de lage fiscale waarde van deze uitvoeringen beperkt, ook geldt alleen dit jaar nog het verlaagde bijtellingstarief van 17% over de eerste € 30.000. Bij een leasecontract van vijf jaar kan dit voordeel met een GT-Line Business Edition oplopen tot ruim € 3.700 netto (op basis van een belastingschijf van 49,5%).

EV3 GT-Line Business Edition

De EV3 GT-Line Business Edition heeft grotendeels de uitrusting van de Plus en is voorzien van de sportieve designelementen van de GT-Line. Deze uitvoering beschikt over een 81,4 kWh-batterij met een theoretisch bereik tot 563 km*en kan snelladen tot 128 kW (van 10 naar 80% in circa 30 minuten onder ideale omstandigheden).

De GT-Line Business Edition is te herkennen aan zijn 19 inch lichtmetalen GT-Line velgen, privacy glass, sportief gestylde bumpers en hoogglans zwarte accenten. In het interieur vallen het GT-Line 3-spaaks stuur, de sportieve stoelen met kunstlederen bekleding met GT-Line logo's en de donkergrijze hemelbekleding op.

Tot zijn standaarduitrusting behoren onder meer het 29 inch panoramadisplay inclusief full map navigatie met Kia Connect, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, stoel- en stuurverwarming, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en de digital key 2.0 waarmee smartphones kunnen worden gebruikt als sleutel.

Hij is standaard ook voorzien van een aantal assistentiesystemen waaronder autonome noodremassistentie (FCA 2.0), snelwegassistentie (HDA 2.0) inclusief rijstrookwisseling, kruisend verkeersassistentie achter (RCCA), dodehoekassistentie (BCA) en adaptive cruise control met navigatieondersteuning (NSCC-C).

De nieuwste zakelijke uitvoering van de Kia EV3 heeft een consumentenadviesprijs vanaf € 41.495, een fiscale waarde vanaf € 40.520 en een netto bijtelling vanaf € 222 per maand (op basis van een belastingschijf van 35,82%).

EV6 GT-Line Business Edition

Ook de EV6 GT-Line Business Edition heeft vrijwel dezelfde uitrusting als de Plus uitvoering. Hij beschikt over een 84 kWh-batterij, goed voor een theoretisch bereik tot 560 km, en dankzij de 800V-laadtechniek ondersteunt hij ultrasnelladen tot 258 kW (van 10 naar 80% in circa 18 minuten onder ideale omstandigheden).

De EV6 GT-Line Business Edition maakt het verschil met zijn 20 inch lichtmetalen velgen in GT-Line design en de matrix LED-verlichting met intelligent koplampsysteem (IFLS) en dynamische LED-knipperlichten. De GT-Line bumpers, side skirts en opvallende achterdiffuser geven de elektrische crossover een sportieve uitstraling. Hij bewijst zijn sportieve karakter met het GT-Line interieur, dat is afgewerkt met suède en vegan leren bekleding, een verwarmbaar 3-spaaks GT-Line stuur en zwarte hemelbekleding.

De standaarduitrusting van deze speciale editie omvat onder meer elektrisch voorstelbare voorstoelen met verwarming en relaxfunctie, een elektrisch bedienbare achterklep, een achteruitrijcamera een dual 12.3 inch display inclusief een full map navigatiesysteem met Kia Connect en Kia Live Services. Hij is ook voorzien van een draadloos oplaadstation en eveneens draadloze Apple Carplay en Android Auto. Tot de assistentiesystemen behoren onder meer snelwegassistentie (HDA), autonome rijstrookvolgassistentie (LFA 2.0), autonome noodremassistentie (FCA 1.5) én adaptieve cruise control met navigatieondersteuning (NSCC-C).

De consumentenadviesprijs van deze speciale uitvoering van de Kia EV6 is € 51.995. Met zijn fiscale waarde vanaf € 50.895 heeft hij een netto bijtelling vanaf € 290 per maand (op basis van een belastingschijf van 35,82%).