Kia blikt vooruit op EV6

9 maart 2021 | Kia geeft de eerste officiƫle beelden vrij van de EV6, de eerste elektrische auto van het merk op het gloednieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP). De EV6 (uit te spreken als 'EVSIX') is tevens de eerste Kia die is ontworpen volgens een nieuwe ontwerpfilosofie die de focus van het merk op elektrificatie belichaamt.

"De EV6 is het toonbeeld van zowel onze nieuwe purpose 'Movement that inspires', als onze nieuwe ontwerpfilosofie. Deze elektrische auto is ontwikkeld om klanten bij elke reis te inspireren door een instinctieve en natuurlijke ervaring te bieden en het dagelijks leven op eenvoudige, intuïtieve en geïntegreerde manier te verbeteren", zegt Karim Habib, Senior Vice President en Head of Kia Global Design Center. "Het is ons doel om gedurfde, originele en inventieve elektrische auto's te creëren."

Als onderdeel van de recentelijk gelanceerde merkstrategie, komt Kia met een compleet nieuwe naamgeving voor de komende generatie elektrische auto's. De nieuwe aanpak zorgt wereldwijd voor eenvoud en consistentie in de EV-nomenclatuur van Kia. De namen van de nieuwe elektrische modellen van Kia beginnen met het voorvoegsel 'EV', wat direct duidelijk maakt dat het gaat om een volledige elektrische Kia. Het tweede deel van de naam komt overeen met de positie van het model in de geheel nieuwe line-up.

De nieuwe Kia EV6 wordt in het eerste kwartaal van 2021 onthuld.

