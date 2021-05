Kia- bouwt vier miljoenste auto in Europa

25 mei 2021 | De Slowaakse fabriek van Kia heeft een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het merk bereikt. Recent rolde in Žilina de vier miljoenste Kia, een Sportage, van de productielijn. De fabriek bouwt momenteel niet alleen alle leden van de Ceed-familie, bestaande uit de Ceed, Ceed GT, Ceed Sportswagon, ProCeed en XCeed, maar ook de Sportage.

De Europese fabriek startte in 2006 met de massaproductie van Kia-modellen en is sindsdien een belangrijke aanjager van de expansie van Kia in heel Europa. De eerste modellen die in deze fabriek van de band liepen, waren de verschillende uitvoeringen van de Kia Ceed. De Ceed-familie wordt nog altijd in Europa ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd om optimaal te voldoen aan de smaak van Europese klanten.

Kia Slowakije produceerde zijn miljoenste auto in 2012 en heeft sindsdien elke drie jaar nog eens een miljoen auto's gebouwd. Recent rolde de vier miljoenste Kia van de 7,5 kilometer lange productielijn, die tegelijkertijd acht verschillende modellen kan produceren.

Suk-Bong Kim, President van Kia Slowakije: "Dankzij de inspanningen van het gehele team hebben we deze ongelooflijke mijlpaal bereikt. Onze fabriek staat al lang bekend om zijn uitstekende productiekwaliteit, efficiëntie en technologie. Het succes van onze modellen weerspiegelt onze hoge normen. Kia is een van de grootste producenten en exporteurs van Slowakije en heeft 3.700 medewerkers in dienst, bijgestaan door robots. We zijn trots op hetgeen we hebben bereikt en kijken met veel ambitie uit naar de toekomst."

