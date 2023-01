Designprijzen voor Kia EV9 en Niro

De geheel nieuwe Kia Niro heeft een design dat is gebaseerd op de 'Opposites United'-filosofie van het merk, en dan met name de designpijler 'Joy for Reason'. De vormgeving is geïnspireerd op de natuur, terwijl de toegepaste kleuren en materialen de perfecte balans vormen tussen een duurzame aanpak en een toekomstgerichte visie op mobiliteit.

De Kia Concept EV9 is de voorbode van een grote en volledig elektrische SUV, die in het eerste kwartaal van 2023 voor het eerst aan de wereld wordt getoond. Het nieuwe vlaggenschip van het merk is een grensverleggende concept car die eveneens is geïnspireerd door de natuur en die geüpcyclede materialen bevat, gemaakt van restafval uit kwetsbare mariene ecosystemen.

De met GOOD DESIGN Awards bekroonde EV- en Magenta Design infotainmentsystemen zijn specifiek geoptimaliseerd voor elektrische auto's en gebaseerd op een baanbrekende, grafische gebruikersinterface die naadloos is geïntegreerd in het panoramische gebogen beeldscherm van de nieuwe generatie elektrische modellen van Kia.

De bekroonde auto's en infotainmentsystemen van Kia zijn letterlijk en figuurlijk mooie voorbeelden van de versnelde transformatie van het merk naar een aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen met als motto 'Movement that inspires'.

"We zijn trots op het winnen van de vier GOOD DESIGN Awards", zegt Karim Habib, Executive Vice President en Head of Kia Global Design Center. "Onze wereldwijd opererende designteams werken intensief aan de creatie van betekenisvolle producten die onze klanten inspireren en hun leven verrijken."

De 'GOOD DESIGN Awards' designverkiezing bestaat al 72 jaar en is een van de langstlopende ontwerpwedstrijden ter wereld. De jury selecteert elk jaar de beste ontwerpen die niet alleen innovatief zijn, maar vooral ook grenzen verleggen in hun segmenten.