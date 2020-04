2020 World Car Awards voor Kia

9 april 2020 | Kia is de grote winnaar van de 2020 World Car Awards. De e-Soul werd verkozen tot 'World Urban Car' en de Telluride ging er met de hoofdprijs vandoor, de titel 'World Car of the Year'.De winnaars van de World Car Awards worden bepaald door een onafhankelijke internationale jury bestaande uit 86 autojournalisten uit 24 landen over de hele wereld.

De volledig elektrische e-Soul is volgens de jury de ideale auto voor het rijden in de stad, vanwege zijn prijswinnende combinatie van een indrukwekkend hoge elektrische range, compacte buitenmaten, stoer design en praktische eigenschappen. De Kia e-Soul heeft een krachtige elektrische aandrijflijn met een 64kWh sterke accu. De World Urban Car kan daarmee in theorie tot 452 kilometer afleggen op één volle acculading. Een reeks technologieën voor het verder vergroten van het bereik, waaronder een regeneratief remsysteem zorgen voor een maximale actieradius voor zowel korte ritten in de stad als veel langere ritten daarbuiten.

De Kia Telluride werd door de jury bekroond voor zijn onderscheidende ontwerp, indrukwekkende prestaties en praktische eigenschappen. De titel World Car of the Year is de nieuwste erkenning voor de SUV van Kia die sinds zijn introductie in 2019 al meer dan 70 prijzen heeft gewonnen. Zo werd hij recentelijk nog uitgeroepen tot North American Utility Vehicle of the Year en MotorTrend SUV of the Year.

De Telluride combineert een krachtig design met een ruim, praktisch en hoogwaardig interieur dat plaats biedt aan acht passagiers. Uitgerust met een groot aantal geavanceerde technologieën, vierwielaandrijving en rijhulpsystemen, is de Telluride ideaal voor avonturen voor het hele gezin, op en buiten de gebaande paden. De grote SUV van Kia is verkrijgbaar in veel markten buiten Europa, waaronder Noord-Amerika.

"Iedereen bij Kia is echt vereerd om niet één, maar twee prijzen te ontvangen van de jury van World Car of the Year", zegt Thomas Schemera, Executive Vice President en Head of Product Division bij Kia Motors Corporation. "Dit is één van de zwaarst bevochten competities in de wereldwijde auto-industrie, wat bewijst dat de Telluride en Soul EV allebei uitstekende auto's zijn. Deze onderscheidingen zijn het bewijs van de talenten en inspanningen van ons wereldwijde team, waarin iedereen streeft om begeerlijke, hoogwaardige en praktische auto's te creëren voor iedereen."

