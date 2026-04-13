Dat houdt in dat deze pick-up zowel bedoeld is voor werk als voor plezier. De Musso is niet primair bedoeld als werkpaard en is daarom heel anders geconstrueerd dan andere pick-ups. Die staan op een ladderchassis, zodat de opbouw eenvoudig is aan te passen. Ze lenen zich daarom ook voor intensief gebruik in het terrein en kunnen zware aanhangers trekken. De Musso daarentegen is grotendeels gelijk aan KGM's middelgrote SUV: de Torres EVX. Beide auto's staan op hetzelfde platform, hebben dezelfde aandrijflijn en zijn tot de C-stijl vrijwel identiek.

De verschillen zitten in de aankleding. De Musso heeft een iets stoerdere uitstraling dankzij ribbels onder de verlichting, de aanwezigheid van een grille plus een onderbumper die de suggestie van een "bullbar" geeft. Omdat de Musso een pick-up is, is achter de cabine een open laadbak te vinden. KGM biedt onder andere een rolhoes aan om de bak af te sluiten.

Ruimte

Omdat de Musso is gebaseerd op een middelgrote SUV, is deze pick-up veel minder groot dan die van andere merken. Er is daarom geen klim nodig om in te stappen. De bestuurder heeft het gevoel een grote auto te rijden, maar het oppermachtige gevoel dat grotere pick-ups geven ontbreekt.

De ruimte voorin is prima. Ook achterin biedt de Musso volop hoofd- en beenruimte. Echter, in het enthousiasme is KGM een plek voor de laadkabel vergeten. Onder de motorkap is geen bergruimte te vinden en een kabel in de open laadbak zou kunnen worden gestolen. Daarom lag de laadkabel in de testauto op de vloer voor de achterbank.

Uitrusting

KGM is het derde automerk in Korea, maar moet in Nederland nog doorbreken. Mede daarom biedt de Musso een rijke uitrusting tegen een relatief gunstige prijs. Naast alle gangbare voorzieningen zijn daarom ook camera's rondom, stoelkoeling en stuurverwarming aanwezig.

Een groot beeldscherm loopt van achter het stuurwiel door tot halverwege het dashboard. Dat zorgt niet alleen voor een moderne uitstraling, maar ook voor prettige bediening. Echter, in de praktijk wordt de Musso door veel grote en kleine fouten in de software geplaagd. Voor de navigatie werkt KGM samen met TomTom en dat zorgt voor slim geplande routes, goede informatie over files en makkelijke invoer van bestemmingen. Echter, TomTom is niet goed op de hoogte van de resterende energie in de accu. Meer dan eens verscheen de melding dat de bestemming niet zou kunnen worden bereikt zonder laadstop, terwijl in feite meer dan voldoende accu-lading resteerde.

De verplichte veiligheidsvoorzieningen zijn de slechtste op de markt. Start de auto zonder eerst de veiligheidsgordel te hebben gesloten en het waarschuwen begint al. Het systeem dat controleert of de bestuurder de ogen op de weg heeft gericht werkt domweg niet. Iedere paar seconden klonk een luide zoemer met de melding "houd de ogen op de weg" terwijl de testrijder strak voor zich keek. Zonnebril op of af, handen anders op het stuurwiel en zelfs het uitschakelen van de functie hielpen niet! Het afplakken van de camera helpt gelukkig wel (een ander Koreaans automerk beperkt de maximumsnelheid dan tot 30 km/u). KGM had al beterschap beloofd tijdens de test van de Torres EVX in de lente van 2024, maar deze systemen werken nog steeds niet zoals het moet.

Elektrische pick-up truck

Alhoewel andere merken een elektrisch aangedreven pick-up truck hebben aangekondigd, is KGM de eerste om deze ook daadwerkelijk te introduceren. Omdat de Musso geen werkpaard is, is de batterij geïntegreerd in het chassis. Dat maakt de auto ruimer en lichter, maar maakt reparatie bij schade aan het chassis kostbaarder. Voor een werkauto is dat geen goede keuze, voor een auto als de Musso juist wel.

De batterij heeft een capaciteit van 81 kWh. Wanneer wordt gekozen voor tweewielaandrijving heeft de Musso daarmee een bereik van 420 km, in het geval van vierwielaandrijving is dat 379 km. Grote SUV's danken hun machtige gevoel mede aan overbemeten motoren. Het karakter van een elektromotor is echter heel anders, waardoor die sensatie uitblijft. Toch zijn de prestaties van de Musso in de sportstand ruim voldoende. Sterker nog: in het terrein is merkbaar dat de achterwielen het meeste vermogen ontvangen, want de Musso breekt gemakkelijk uit wanneer de achterwielen dat vermogen niet kwijt kunnen. In de eco-stand is het vermogen beperkt en gaat de bestuurder zich storen aan het gebrek aan daadkracht.

Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoe sterk de Musso remt op de motor. Alhoewel de auto geheel tot stilstand komt bij het loslaten van het stroompedaal, is dit geen volwaardige "one pedal drive". Het maakt namelijk niet uit hoe snel het stroompedaal wordt losgelaten, de auto houdt altijd even sterk in.

Tijdens een proefrit op een eenvoudig traject onder gematigde weersomstandigheden kwam het testverbruik uit op 26.1 kWh per 100 km (daadwerkelijke actieradius: 370 km). Dat is zeer hoog voor een auto als deze, maar komt overeen met de belofte van KGM.

Rijeigenschappen

Zoals eerder aangegeven, is de Torres bedoeld als "life style pickup". De Torres is weliswaar leverbaar met vierwielaandrijving, maar daar blijft het bij. Er zijn geen off-roadprogramma's en geen diff locks. Ook de ruimte in de wielkasten laat slechts een beperkte wieluitslag toe en de Torres wordt standaard geleverd op banden die bedoeld zijn voor gebruik op de openbare weg, niet in het terrein.

Uiteraard komt de Torres ook met deze beperkte middelen een heel eind in het terrein, maar verwacht niet de onoverwinnelijkheid van sommige concurrenten. Echter, die concurrenten moeten presteren in het terrein én op de verharde weg en dat vereist een compromis. Bij de Torres ligt de nadruk op gebruik op het asfalt en daar biedt deze Koreaan veel meer rust en verfijning. Onderhuids is de Musso een luxe SUV en zo rijdt de auto ook.

Conclusie

Wat is een "life style pick-up" en hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Een life style pick-up is een auto met open laadbak die niet primair is bedoeld als werkpaard. De Musso leent zich voor rijden in het terrein, mag een forse aanhanger trekken en kan flink wat lading meenemen in de open laadbak. Echter, steeds gaat de Musso minder ver dan pick-ups die zijn bedoeld voor professioneel gebruik.

Dat laatste hoeft zeker geen nadeel te zijn. Omdat de Musso geen specialist is, is het een generalist. Omdat de Musso minder groot is, is de auto beter handelbaar. En omdat terreinrijden niet het primaire doel is, biedt de Musso veel meer rust en verfijning op de lange afstand. Omdat de Musso de basis deelt met een personenauto, biedt deze pick-up de luxe en verfijning van een moderne SUV.