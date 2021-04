6 april 2021 | De Jeep Compass heeft een nieuw uiterlijk en nieuwe techniek. De vernieuwde Jeep Compass "spreekt" een meer Europese taal. Zo zijn de kwaliteit van de afwerkingen en de geavanceerde technologie aan boord verbeterd. De auto is van binnen en buiten grondig gewijzigd en er zijn belangrijke nieuwe functies die de veiligheid, technologie en functionaliteit naar een hoger niveau moeten tillen. De GSE viercilinder 1,3-liter turbobenzinemotor stoot tot 27% minder CO2 uit (WLTP-cyclus) in vergelijking met het vorige benzinemodel. 100% elektrisch rijden, dus zonder uitstoot, kan ook met de 4xe plug-in hybride variant.

De nieuwe Compass is het eerste Jeep-voertuig in Europa dat autonoom kan rijden volgens niveau 2. Hij is standaard uitgerust met de nieuwste generatie ADAS. Deze omvatten onder meer: Verkeersbordherkenning, Intelligent Speed Assist, Drowsy Driver Alert en Automatic Emergency Braking met voetganger- en fietserherkenning. Dit laatste kan het voertuig tot volledige stilstand brengen om mogelijke ongevallen te voorkomen of te beperken. Maar de grootste nieuwe functie is de Highway Assist, die Adaptive Cruise Control en Lane Centering combineert. De houdt de auto automatisch in het midden van de rijstrook, op een veilige afstand van de voorligger (beschikbaar in de tweede helft van het jaar).

De nieuwe Jeep Compass is verkrijgbaar in vijf uitrustingsniveaus (Sport, Longitude, Limited, S en Trailhawk) en met vier verschillende combinaties van aandrijflijnen; benzine en plug-in hybride, drie versnellingsbakken -handgeschakelde zesversnellingsbak, automatische Dual Dry Clutch Transmission (DDCT) of zestraps automaat-, en voor- of vierwielaandrijving.

De benzineversie wordt geleverd met de 1.3-liter GSE-motor met 130 pk of 150 pk, gecombineerd met een handgeschakelde versnellingsbak of Dual Dry Clutch Transmission (DDCT). Beide zijn voorwielaandrijvers. De plug-in hybride is leverbaar met twee vermogens (190 pk en 240 pk) en zijn 4x4 aangedreven dankzij eAWD-vierwielaandrijving. De Jeep Compass 4xe is altijd voorzien van een automatische zesversnellingsbak.

Aan de buitenkant springt de nieuwe voorbumper met geïntegreerde mistlampen direct in het oog. Ook is het uiterlijk van de Jeep-grille vernieuwd door de verticale positie te verhogen en in twee horizontale secties te verdelen. Het integreert nieuwe LED-koplampen met een dunner, slank profiel. De dagrijlichten zijn verplaatst en ingebouwd in de koplampen. Dankzij de nieuwe voorverlichting is de helderheid met nagenoeg 100% verhoogd in vergelijking met de xenonkoplampen, en zorgt voor een verbeterde waarneming van diepte en zijverlichting.

Aan de achterkant gaan de horizontale lijnen van de voorkant door en de slanke snit van de achterlichten geven de auto een modernere uitstraling. Nieuwe feature is de mogelijkheid om de achterklep met een schopbeweging onder de bumper te openen en sluiten.

In het interieur zijn het dashboard, de centrale tunnel en de deurpanelen allemaal opnieuw vormgegeven. Het doel van het ontwerpteam was ook om de functionaliteit te verbeteren. De opnieuw ontworpen centrale tunnel bevindt zich nu in een hogere positie en biedt een nieuw, groot opbergvak van bijna 5 liter onder de centrale armsteun en een extra compartiment van 2,4 liter naast de nieuwe versnellingspook. Deze oplossingen hebben de opbergruimte bijna verdrievoudigd (met 4,4 liter).

De nieuwe Jeep Compass is uitgerust met de laatste generatie van het Uconnect-systeem met het nieuwe 10,1-inch Ultra HD-scherm. Het nieuwe systeem wordt geleverd met een krachtigere processor met een reactievermogen dat vijf keer beter is dan de vorige generatie. Door een Android-besturingssysteem en 4G-connectiviteit met Over-the-Air (OTA)-updates te gebruiken, belooft Uconnect 5 flexibiliteit en kan het voortdurend nieuwe inhoud, functies en diensten aan bieden. Het Uconnect 5-systeem met 10,1-inch touchscreen en geïntegreerde TomTom-navigatie kan ook met spraakbediend worden om bijvoorbeeld de instellingen te regelen, de airconditioning te programmeren of om muziek te kiezen. Deze functie is geïntegreerd in voertuigen met TomTom-navigatie en kan handsfree worden geactiveerd door "Hey Jeep!" te zeggen. Standaard op alle trims vanaf de Longitude is het draadloos laden van smartphones (tot 15 W) mogelijk. Door het apparaat simpelweg op de pad voor de versnellingspook te plaatsen, begint het opladen. De belangrijkste nieuwe kenmerken van het nieuwe Uconnect 5-systeem zijn onder meer:

8,4-inch of 10,1-inch digitaal touchscreen;

Meerdere gebruikersprofielen - aanpasbare muziekvoorkeuren, apps, stoelpositie, spiegelhoeken en klimaatcomfortniveaus;

Draadloze integratie Apple CarPlay en Android Auto;

Volledig aanpasbare startpagina voor snelle toegang tot veelgebruikte functies en bediening met één druk op de knop;

Integratie van Amazon Alexa-functies, via de 'Home to Car'-interface van 'My Jeep '. Deze biedt onder meer updates over de voertuigstatus, controleert het laadniveau en/of brandstof en verzendt de vergrendelings- en ontgrendelingsopdrachten van de portieren. De service is ook in de auto beschikbaar via de 'Alexa Voice Service'. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd om producten aan de boodschappenlijst toe te voegen, naar een restaurant in de buurt te zoeken of om de verlichting of verwarming aan te passen die zijn aangesloten op het 'home system' van de gebruiker.

TomTom-navigatie met verbeterde zoek- en voorspellende tekstfuncties, spraakherkenning en connected services voor realtime verkeersupdates;

over-the-air draadloze kaartupdates voor het Uconnect NAV-systeem;

Het nieuwe Compass Uconnect 5-systeem biedt ook Uconnect-diensten, met een reeks innovatieve verbonden diensten en de noodoproepfunctie waaronder:

My Assistant: een systeem dat de klant verbindt met een assistent om hulp te vragen bij pech en ondersteuning te krijgen voor het oplossen van problemen. De klant ontvangt ook een controlerapport per e-mail met informatie over de huidige status van de auto.

My Remote: vanaf hun smartphone kunnen klanten het laadniveau van het accupakket controleren en het opladen tijdens de voordeligste tijdvakken plannen. Andere op afstand te regelen functies zijn: het zoeken van de exacte locatie van de auto, het vergrendelen en ontgrendelen van de portieren, het in- en uitschakelen van de verlichting en het programmeren van de airconditioning.

My Car: een functie om de conditie van de auto te controleren, met directe controle van diverse parameters, variërend van bandenspanning tot onderhoudsschema.

My Navigation: via de mobiele app kan de bestuurder de bestemming naar het navigatiesysteem van de auto zenden, de route opzoeken, de verkeerssituatie en het weer onderweg bekijken, evenals de aanwezigheid van snelheidscamera's. Ook kunnen op de kaart oplaadpunten in de buurt worden opgezocht die met het huidige laadniveau van de accu's te bereiken zijn. De kaarten worden online bijgewerkt en zijn altijd up-to-date.

My Wi-Fi: een echte hotspot die tot acht elektronische apparaten met het internet verbindt, net als thuis. Met My Wi-Fi kan ook met de auto worden gecommuniceerd via de spraakondersteuningstechnologie van Amazon Alexa.

My eCharge: om laadsessies te beheren bij openbare laadpunten of via uw wallbox thuis.

My Theft Assistance: via deze functie worden klanten onmiddellijk op de hoogte gebracht indien hun auto wordt gestolen. Wanneer de diefstal door de politie wordt bevestigd, biedt de klantenservice assistentie bij het opsporen van de auto.

Naast de systemen die nu standaard beschikbaar zijn, zoals Forward Collision Warning, LaneSense Departure Warning en Electronic Stability Control (ESC) met Electronic Roll Mitigation (ERM)- zijn de actieve en passieve veiligheidsspecificaties verder verbeterd en aangevuld met nieuwe, innovatieve technologie die de interactie tussen bestuurder, voertuig en weg verfijnt. Deze omvatten verkeersbordherkenning, Intelligent Speed ​​Assist, Drowsy Driver Alert en Automatic Emergency Braking met voetganger- en fietserherkenning, overigens allemaal standaardfuncties. De nieuwe Jeep Compass is het eerste Jeep-model in Europa met Highway Assist, een rijhulpsysteem voor autonoom snewelgrijden op niveau 2 (optioneel verkrijgbaar in de tweede helft van het jaar).

Meer specifiek omvatten de nieuwe veiligheidsspecificaties die beschikbaar zijn op de nieuwe Compass:

Verkeersbordherkenning;

Intelligent Speed Assist - combineert Adaptive Cruise Control en Traffic Sign Recognition;

Autonome noodremfunctie met voetgangers- en fietsersdetectie;

Highway Assist (of niveau 2 autonoomrijden) -

Met een scala aan keuze-opties is er nu nog meer ruimte om de nieuwe Compass te personaliseren. Hij is verkrijgbaar in vijf verschillende uitrustingsniveaus: Sport, Longitude, Limited, S en Trailhawk. Ter introductie is hij er ook als exclusieve 80th Anniversary special-edition.

Ook zijn er verschillende carrosseriekleurencombinaties mogelijk, van één tot tweekleurig in combinatie met een zwart dak (afhankelijk van het model). Het kleurenpalet omvat Alpine White, Glacier, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black en Solid Black, Three-layer Ivory, Blue Italia en Techno Green, daarnaast Granite Crystal en het geheel nieuwe Mimetic Green en Urban Green. De laatste twee zijn exclusief beschikbaar voor de speciale serie 80th Anniversary.

