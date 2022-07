Jeep Compass tijdelijk als Night Eagle

Op zoek naar een Jeep Compass 1.4 MultiAir Limited 4x4?

De Jeep Compass 4xe Night Eagle komt niet alleen aan de buitenkant stoer voor de dag met de 18 inch lichtmetalen velgen in 'Gloss Black' en de zwarte raamomlijsting en dakrails. Ook in het interieur is het donkere thema doorgetrokken in onder meer de vloermatten, de zwarte stof/techno-vinyl stoelbekleding en getinte ruiten achter. Verder behoren Keyless Go/Passive Entry, draadloze smartphonelader, USB-aansluitingen type A en C achterin en de verstelbare lendensteun tot de uitrusting. Evenals connectiviteit van het 8,4 inch Uconnect-systeem met touchscreen en Apple CarPlay en Android Auto smartphone-integratie.

De Jeep Compass 4xe Night Eagle is uitgerust is met diverse veiligheids- en assistentiesystemen, waaronder Forward Collision Warning Plus, Adaptieve Cruise Control, Anti-slingersysteem voor aanhangwagens, Electronic Roll Mitigation, Active Lane Management, Noodremsysteem voor voetgangers en fietsers en vermoeidheidsdetectie voor de bestuurder. Een zestraps automaat is eveneens standaard.

Elektromotor en benzinemotor zorgen samen voor prestaties op de weg. Bij de Jeep Compass Night Eagle 4xe drijft de 1.3-liter viercilinder benzinemotor van 96 kW (130 pk) de voorwielen aan en een 44 kW (60 pk) sterke elektromotor levert zijn kracht aan de achterwielen. Het resultaat is vierwielaandrijving en een gecombineerd vermogen van 154 kW (190 pk), plus een direct beschikbaar koppel van 250 Nm. Die hoge trekkracht zorgt voor kruipcapaciteit bij rijden in het zwaar terrein en maakt de Compass 4xe inzetbaar in de uiteenlopende weg- en weersomstandigheden. Een volle accu (11,4 kWh) biedt een theoretische elektrische actieradius van 47 kilometer (WLTP)

De Compass 4xe Night Eagle is verkrijgbaar vanaf € 43.600 en per direct bestelbaar.