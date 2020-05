Jeep Compass

Jeep Compass tijdelijk als Night Eagle Liberty Edition

5 mei 2020 | De Jeep Compass is tijdelijk leverbaar in de Night Eagle Liberty Edition. Deze Liberty Edition hint naar de originele jeep en komt in een beperkte oplage van 100 stuks naar ons land. Misschien wel het meest in het oog springend is de speciaal voor deze versie ontworpen badge waarin het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is verwerkt. Deze draagt de Compass trots als een ere medaille.

