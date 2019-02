Nieuwe 6-cilinder Ingenium motor bij Jaguar Land Rover

13 februari 2019 | Jaguar Land Rover breidt de Ingenium motorenfamilie uit met een nieuwe zes-in-lijn benzinemotor. De nieuwe benzinemotor is volledig in eigen huis ontwikkeld en wordt geproduceerd in het Engine Manufacturing Centre (EMC) van Jaguar Land Rover in Wolverhampton, Verenigd Koninkrijk.

De 3,0-liter zes-in-lijn benzinemotor, die debuteert in de nieuwe Range Rover Spor,- is er in twee versies, met 264 kW (360 pk) en 294 kW (400 pk) vermogen. Dankzij het koppel van respectievelijk 495 en 550 Nm reageert de nieuwe benzinemotor alerter op het gaspedaal. De nieuwe benzinemotor is uitgerust met een elektrische supercharger, zodat de motor meteen zijn vermogen levert. Een twin-scroll turbo en Continuous Variable Valve Lift ondersteunen de supercharger, beloven meer vermogen en optimaliseren de efficiëntie van de motor.

Deze prestatieverhogende techniek in combinatie met de Mild Hybrid Electric Vehicle-technologie (MHEV) optimaliseert het vermogen en reduceert het verbruik en de emissie van de Ingenium motor. Het 48-volt MHEV-systeem omvat een kleine, geïntegreerde elektromotor die tijdens afremmen energie terugwint en opslaat. Tijdens de acceleratie ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor met die opgeslagen energie. De zes-in-lijn benzinemotor verbruikt (volgens de nieuwe NEDC-norm) 20% minder brandstof dan de V6-benzinemotor die hij vervangt. De nieuwe motor is voorzien van een benzinepartikelfilter, waarmee de uitstoot van schadelijke gassen met 75 % vermindert.

De nieuwe Ingenium motor is door Jaguar Land Rover ontworpen en ontwikkeld, en wordt geproduceerd in het Engine Manufacturing Center in Wolverhampton, in het Verenigd Koninkrijk. Het EMC produceert ook de huidige viercilinder Ingenium benzine- en dieselmotoren.

In het 200.000 m2 grote complex wordt alles gerecycled en hergebruikt. In alle fabrieken van Jaguar Land Rover in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikgemaakt van 100% hernieuwbare energie. Op het dak van het EMC zijn meer dan 21.000 zonnepanelen geïnstalleerd, die samen goed zijn voor 30% van de energiebehoefte van het complex. In het EMC wordt uitsluitend met moderne machines gewerkt, die met de grootst mogelijke precisie motoren produceren. De machines kennen bij het assemblageproces een tolerantie van slechts 3 micrometer (ter vergelijking, een mensenhaar is 50 micrometer).

Jaguar Land Rover streeft voortdurend naar de productie van minder milieubelastenden benzine- en dieselmotoren. Ook investeert het in de ontwikkeling van elektrische aandrijflijnen. Het EMC produceert vanaf 2020 de nieuwe generatie Electric Drive Units (EDU).

De nieuwste benzine- en dieselmotoren voldoen aan de nieuwe laboratorium- en uitstootnormen (volgens WLTP en RDE). Ze voldoen ook aan de EU6-normen en mogen over de hele wereld de weg op. Dankzij de lage uitstoot zijn de auto's met deze motoren vrijgesteld van de extra belastingheffing in de strenge Ultra-Low Emission Zone (ULEZ) in Londen, die in april 2019 van kracht wordt.