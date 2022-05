Jaguar XE en XF alleen R-Dynamic

Voortaan zijn de XE en XF alleen beschikbaar als R-Dynamic. Met hun extra exterieur- en interieuraccenten waren de R-Dynamic-uitvoeringen altijd al de populaire keuze. Dat is te danken aan de specifieke exterieurdetails zoals de krachtiger gelijnde voor- en achterbumper, de specifieke achterskirt en de bredere dorpels in carrosseriekleur. Ook in het interieur is de uitstraling nadrukkelijk dynamisch met sportstoelen, stoelbekleding in geperforeerd leder, hemelbekleding in Ebony Morzine, interieurafwerking in aluminium, met leder bekleed R-Dynamic stuurwiel, schakelpaddles in Satin Chrome en metalen dorpellijsten met R-Dynamic logo. Bovendien zijn alle uitvoeringen voortaan standaard uitgerust met Adaptive Cruise Control.

Naast de XE is de XF nu ook beschikbaar als R-Dynamic Black. De exterieurdetails en lichtmetalen velgen in Gloss Black geven deze op de R-Dynamic S gebaseerde uitvoeringen van de XE en XF een 'stealth'-karakter. Zo zijn niet alleen de complete grille en de luchtinlaten in de voorbumper uitgevoerd in Gloss Black, maar ook de omlijsting van de zijruiten, de powervents in de voorspatborden, de brede dorpels, de buitenspiegelkappen, het 'JAGUAR' woordmerk en alle badges.

Voortaan bieden de R-Dynamic Black-uitvoeringen een standaarduitrusting met onder meer privacy glas voor de achterportierruiten en achterruit, rode remklauwen, grotere remschijven, elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels met memoryfunctie, waarbij de spiegel aan bestuurderszijde bovendien automatisch dimmend is. In het interieur bevestigen de gepolijst roestvaststalen pedalen, de premium configureerbare ambianceverlichting met dertig kleuren, de twaalfvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare sportstoelen met memory-functie voor de bestuurder en de interieurafwerking in Gloss Black het exclusieve karakter. Hetzelfde geldt voor uitrusting als het Pivi Pro Connected-infotainmentsysteem met Connected Navigation, Meridian audiosysteem, Online Pack met data-abonnement en de draadloze telefoonlader in de middenconsole. Verder vergroten systemen als de Rear Collision Monitor, Traffic Sign Recognition met Adaptive Speed Limiter en Keyless Entry de veiligheid en het gebruiksgemak.

De XF Sportbrake wordt voortaan uitsluitend als R-Dynamic Black aangeboden.

De Jaguar XE en XF zijn beschikbaar met een conventionele viercilinder Ingenium dieselmotor met mild hybrid-technologie (MHEV) en de keuze uit achter- of vierwielaandrijving. Deze 150 kW (204 pk) sterke dieselmotor levert een koppel van 430 Nm, terwijl de MHEV-technologie enige verfijning en responsiviteit toevoegt. De Belt-integrated Starter Generator (BiSG) wint tijdens het afremmen energie terug en slaat deze op in een 48V lithium-ion accu. Tijdens het accelereren wordt deze energie weer gebruikt om de motor te ondersteunen.

Deze MHEV Ingenium dieselmotor is de zuinigste motorvariant van de Jaguar XE en XF. In de achterwielaangedreven XE is een gemiddeld theoretisch verbruik vanaf 4,9 l/100 km berekend met een CO2-emissie vanaf 128 g/km. De achterwielaangedreven XF sedan laat een gemiddeld theoretisch verbruik vanaf 5,0 l/100 km berekenen met een CO2-emissie vanaf 131 g/km.

Klanten kunnen ook kiezen voor de 184 kW (250 pk) sterke viercilinder Ingenium benzinemotor. Deze is uitsluitend leverbaar met achterwielaandrijving. De motorvariant levert een maximumkoppel van 365 Nm tussen 1.300 en 4.500 t/min, wat zorgt voor een sprint van 0-100 km/h in 6,8 seconden voor de Jaguar XE. De XF sedan en Sportbrake met deze krachtbron accelereren in respectievelijk 6,9 en 7,1 seconden van 0-100 km/h.

De Jaguar XE en XF zijn nu ook standaard uitgerust met Amazon Alexa. Deze geïntegreerde spraakbesturing brengt de Alexa-ervaring naar de auto en zorgt voor een interactie met het Pivi Pro-infotainmentsysteem. Functies zoals navigatie, muziek, podcasts en luisterboeken, telefonie en geschikte slimme apparaten zijn ermee te bedienen. Alexa kan worden geactiveerd via een SOTA-update zodra dit beschikbaar komt in Nederland.

Verzoeken zoals "Alexa, navigeer mij naar huis", "Alexa, speel mijn chill-out playlist" en "Alexa, toon mij koffiebars in de buurt" zijn met spraak in te voeren. Ook het nieuws en weerbericht zijn te bekijken en de agenda of boodschappenlijst te beheren. Alexa werkt via de cloud en wordt slimmer, met nieuwe functies en updates die automatisch worden toegevoegd en uitgevoerd.

De Alexa spraakbediening zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het bedienen ervan de handen aan het stuur en de ogen op de weg kan houden. Alexa maakt het ook mogelijk om smart home-functies zoals verwarming en verlichting te bedienen vanuit het luxe XE of XF interieur. Vraag bijvoorbeeld: "Alexa, stel de woonkamertemperatuur in op twintig graden".

Het programma van de Jaguar XE en XF bestaat nu uit de volgende uitvoeringen: