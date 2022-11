Jaguar Land Rover werkt samen met Wolfspeed

De samenwerking met Wolfspeed past in de Reimagine-strategie van Jaguar Land Rover, waarmee het in de jaren tot 2039 transformeert tot een netto CO2-neutrale onderneming; inclusief de productieketen, de producten en de bedrijfsvoering.

Technologie voor omvormers

Wolfspeed ontwikkelde de siliciumcarbide-technologie specifiek voor de omvormer, die in elektrische auto's stroom uit de accu naar de elektromotoren overbrengt. Vanaf 2024 zijn de eerste Range Rover modellen met deze geavanceerde technologie verkrijgbaar. Een jaar later is deze techniek ook beschikbaar bij het vernieuwde, volledig elektrische merk Jaguar.

Het partnerschap bouwt voort op de samenwerking van Wolfspeed en Jaguar TCS Racing in het ABB FIA Formula E World Championship. Het raceteam gebruikt de geavanceerde siliciumcarbide technologie om de efficiency en prestaties op het circuit te verhogen.

Strategische partnerschappen

Deze overeenkomst tussen Jaguar Land Rover en Wolfspeed is de nieuwste ontwikkeling in het kader van het programma van Jaguar Land Rover om voor de volgende generatie luxe personenauto's strategische partnerschappen met marktleiders aan te gaan. In februari 2022 bundelde Jaguar Land Rover al de krachten met nVidia. Die samenwerking is gericht op de ontwikkeling van geautomatiseerde, door software gestuurde rijsystemen voor de volgende generatie personenauto's vanaf 2025.

Door de samenwerkingsovereenkomst neemt Jaguar Land Rover deel aan het Wolfspeed Assurance of Supply Program. Op deze manier verzekert Jaguar Land Rover zich van deze technologie bij de productie van nieuwe elektrische personenauto's. Ook geeft deze ontwikkeling meer zichtbaarheid en houvast aan Jaguar Land Rover's toeleveringsketen van de toekomst. Dit programma nestelt zich in het hart van de nieuwe benadering van de waardeketen en de activiteiten van Jaguar Land Rover onder leiding van Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations.

Grootste productiefaciliteit

Wolfspeeds technologie brengt elektrische aandrijfsystemen in beweging over het hele spanningsspectrum, van 400 tot 800 volt. De siliciumcarbide-oplossingen voor stroomvoorziening worden geproduceerd in de Mohawk Valley Fab van Wolfspeed in Marcy, New York. Bij de opening in april 2022 was het de grootste productiefaciliteit voor 200 mm siliciumcarbide ter wereld. Met deze volledig geautomatiseerde fabriek heeft Wolfspeed de beschikbaarheid van siliciumcarbide-technologie drastisch uitgebreid. Het bedrijf speelt hiermee in op de wereldwijd toenemende vraag op het gebied van EV-productie en andere geavanceerde technologiesectoren.